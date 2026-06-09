'मैं ब्रांड्स नहीं खरीदती', करोड़ों की मालकिन होकर भी सिंपल लाइफ जीती हैं श्वेता तिवारी

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. श्वेता ने अपनी मेहनत के दम पर खूब नाम और दौलत कमाई है, लेकिन इसके बावजूद उनका रहन-सहन काफी सिंपल है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बैग में रखी चीजों के बारे में बताया और कहा कि उन्हें ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद नहीं है. श्वेता की ये सादगी फैंस को काफी पसंद आ रही है.

श्वेता तिवारी ने शेयर किया व्ल़ॉग

श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने बैग में रखी जरूरी चीजों की झलक दिखाई. वीडियो के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में किन चीजों को अपने साथ रखना पसंद करती हैं. इसी बातचीत में श्वेता ने अपनी लाइफस्टाइल और ब्रांडेड सामान को लेकर भी खुलकर बात की.

'मैं ब्रांड्स नहीं खरीदती'

वीडियो में श्वेता तिवारी ने ब्रांडेड सामान को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, 'मैं ब्रांड्स नहीं खरीदती, मुझे ये यूजलेस लगता है. ब्रांडेड चीजें भले ही लंबे समय तक चलती हों, लेकिन हमें खुद उन्हें इतने लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना होता. कुछ महीनों या छह महीने बाद ही हम उनसे बोर हो जाते हैं. मैं किसी को जज नहीं कर रही, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं ब्रांड्स पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करती.'

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श्वेता तिवारी ने वीडियो में ये भी बताया कि वो अपने साथ हमेशा एक किताब रखती हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पढ़ने का काफी शौक है और जब भी वो ट्रैवल करती हैं, तो किताबें जरूर साथ लेकर जाती हैं. श्वेता तिवारी ने अपने यूट्यूब वीडियो में अपने बैग में रखी कई जरूरी चीजों की झलक दिखाई. उन्होंने बताया कि उनके बैग में मेकअप का सामान, लिप बाम, हैंड क्रीम और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी चीजें रहती हैं.

5 रुपये के पाउच में रखती हैं मेकअप का समान

एक्ट्रेस ने बताया कि वो अपना मेकअप और जरूरी सामान किसी महंगे ब्रांडेड केस में नहीं, बल्कि एक सिंपल से पाउच में रखती हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये है.

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फैंस कर रहें तारीफ

श्वेता तिवारी के इस वीडियो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'श्वेता के बैग में रखी हर चीज मैं आंख बंद करके खरीद सकता हूं, सभी चीजें इतनी अच्छी और काम की हैं.' वहीं दूसरे फैन ने लिखा, 'श्वेता, आपके बैग से ही पता चलता है कि आप साफ-सफाई का कितना ध्यान रखती हैं.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'श्वेता, आपका बैग बताता है कि आप कितनी परफेक्ट और ऑर्गेनाइज्ड हैं.'