Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकभी 500 रुपये कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी हैं सिंगल

कभी 500 रुपये कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी हैं सिंगल

छोटे पर्दे पर खास और बड़ी पहचान बनाने वाली मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आज 46 साल की हो चुकी हैं. उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों और ओटीटी पर भी काम किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Oct 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

छोटे पर्दे की बड़ी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने न सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी के दम पर बल्कि अपनी खूबसूरती और पर्सनल लाइफ से भी काफी चर्चाएं बटोरी हैं. आज एक्ट्रेस अपना 46वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर आइए एक नजर उनके करियर और पर्सनल लाइफ पर डालते हैं.

12 की उम्र में कमाती थीं 500 रुपये

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
'बिग बॉस 20': अमिताभ बच्चन और अपने डाउन फॉल पर बोले सलमान- 'मजे लेकर बजाया जा रहा था'
'बिग बॉस 20': अमिताभ बच्चन और अपने डाउन फॉल पर बोले सलमान- 'मजे लेकर बजाया जा रहा था'
टेलीविजन
Bigg Boss 20: रीति तिवारी की शो में फिर होगी एंट्री? सलमान खान ने दिया हिंट
बिग बॉस 20: रीति तिवारी की शो में फिर होगी एंट्री? सलमान खान ने दिया हिंट
टेलीविजन
'30 साल तक टीवी के लिए लड़ा हूं', डस्टबिन मीडियम वाले बयान पर रोहित रॉय ने दी सफाई
'30 साल तक टीवी के लिए लड़ा हूं', डस्टबिन मीडियम वाले बयान पर रोहित रॉय ने दी सफाई
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': रीति तिवारी के एविक्शन से टूटीं आम्रपाली दुबे, दोबारा शादी करेंगी मैरी कॉम?
'बिग बॉस 20': रीति तिवारी के एविक्शन से टूटीं आम्रपाली दुबे, दोबारा शादी करेंगी मैरी कॉम?

श्वेता तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 4 अक्टूबर 1980 को हुआ था. महज 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम किया था. तब एक्ट्रेस को सिर्फ 500 रुपये मिला करते थे. जबकि आज वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, वो 90 करोड़ की मालकिन हैं.

कभी 500 रुपये कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी हैं सिंगल

इन शोज में दिखीं श्वेता तिवारी

श्वेता तिवारी ने टीवी में डेब्यू 17 साल की उम्र में साल 1999 के शो 'कलीरे' से किया था. हालांकि पहचान मिली थी 'कसौटी जिंदगी की' शो से. इसमें प्रेरणा के किरदार से उन्होंने घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल की. फिर 'बेगूसराय', मेरे डैड की दुल्हन', 'परवरिश: कुछ खट्टे कुछ मीठे' और मैं हूं अपराजिता जैसे' शोज में भी काम किया.

वहीं 'बिग बॉस 4' (2010) की विनर भी रहीं. जबकि 'मदहोशी', 'सिंघम अगेन' और 'द वन' जैसी फिल्मों में भी काम किया. एक्ट्रेस ने ओटीटी पर भी अपना जलवा बिखेरा है. उन्होंने साल 2024 में आई सिद्धार्थ मल्होत्रा की वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फ़ोर्स' में श्रुति बख्शी नाम का किरदार निभाया था.

कभी 500 रुपये कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी हैं सिंगल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता तिवारी की नेटवर्थ करीब 90 करोड़ रुपये है. एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपये तक चार्ज करने वाली श्वेता के पास BMW 7 Series 730Ld और Audi A4 जैसी गाड़ियां हैं. जबकि मुंबई के कांदिवली में उनका एक लग्जरी आशियाना है.

2 शादी के बाद भी जी रहीं सिंगल लाइफ

श्वेता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो महज 18 साल की उम्र में उन्होंने साल 1998 में एक्टर राजा चौधरी से शादी की थी. इसके बाद कपल ने बेटी पलक तिवारी का वेलकम किया था. हालांकि साल 2007 में ये रिश्ता खत्म हो गया.

कभी 500 रुपये कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी हैं सिंगल

राजा से अलग होने के बाद श्वेता तिवारी ने दूसरी शादी साल 2013 में एक्टर अभिनव कोहली से की थी. अभिनव और श्वेता एक बेटे रेयांश के पैरेंट्स बने थे. लेकिन, 2019 में इस रिश्ते का भी अंत हो गया.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'बिग बॉस 20': अमिताभ बच्चन और अपने डाउन फॉल पर बोले सलमान- 'मजे लेकर बजाया जा रहा था'
'बिग बॉस 20': अमिताभ बच्चन और अपने डाउन फॉल पर बोले सलमान- 'मजे लेकर बजाया जा रहा था'
टेलीविजन
Bigg Boss 20: रीति तिवारी की शो में फिर होगी एंट्री? सलमान खान ने दिया हिंट
बिग बॉस 20: रीति तिवारी की शो में फिर होगी एंट्री? सलमान खान ने दिया हिंट
टेलीविजन
'30 साल तक टीवी के लिए लड़ा हूं', डस्टबिन मीडियम वाले बयान पर रोहित रॉय ने दी सफाई
'30 साल तक टीवी के लिए लड़ा हूं', डस्टबिन मीडियम वाले बयान पर रोहित रॉय ने दी सफाई
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': रीति तिवारी के एविक्शन से टूटीं आम्रपाली दुबे, दोबारा शादी करेंगी मैरी कॉम?
'बिग बॉस 20': रीति तिवारी के एविक्शन से टूटीं आम्रपाली दुबे, दोबारा शादी करेंगी मैरी कॉम?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
इंडिया
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
बॉलीवुड
टीवी-बंगाली सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक में छाईं पाओली दाम, रेस्तरां मालिक से की थी शादी
बंगाली सिनेमा से बॉलीवुड तक में छाईं पाओली दाम, रेस्तरां मालिक से की शादी
क्रिकेट
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
इंडिया
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार
'सपा राज में बिकती थी नौकरी', अखिलेश यादव पर योगी के मंत्रियों का पलटवार
ट्रेंडिंग
5 लाख फॉलोअर्स पर पापा की खुशी देख रो पड़ी बेटी, वीडियो वायरल
5 लाख फॉलोअर्स पर पापा की खुशी देख रो पड़ी बेटी, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें
फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget