'भाबीजी घर पर हैं' ऐसा शो है जो पिछले एक दशक से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है और इसी वजह से इंडिया का सबसे प्यारा कॉमेडी शो बना हुआ है.शुभांगी अत्रे, आसिफ शेख, रोहिताश गौर स्टारर इस शो के सभी किरदार आइकॉनिक बन चुके हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं.

अंगूरी भाभी का सही पकड़े हैं या अनीता भाभी की कॉन्फिंडेट सॉफिस्टिकेशन और विभूति जी का चार्म हो या तिवारी जी का ड्रामा भरी कॉमेडी ने हर उम्र के दर्शकों को हंसाते-हंसाते लोटपोट कर दिया.ये देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक बन चुका है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

अब इंडियन टेलीविजन के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई शो है, जिसे मेकर्स बड़े पर्दे पर उतारने जा रहे हैं. जी सिनेमा और जी स्टूडियोज इस शो को भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन के नाम से रिलीज करने जा रहे हैं. फिल्म की कंफर्म रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है.बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 6 फरवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी.

दर्शको के चहेते किरदारों को ये फिल्म बड़े पर्दे पर एक धमाकेदार, हंसी से भरपूर एडवेंचर में लेकर आएगी. साथ ही इस कॉमेडी यूनिवर्स को और बड़ा करेगी जिसे लाखों-करोड़ों लोग पसंद करते हैं.फिल्म में शो के कलाकारों के साथ-साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ भी नजर आने वाले हैं.

इन सेलेब्स की बेमिसाल एनर्जी और शानदार एक्टिंग इस कॉमेडी एडवेंचर को एक नए लेवल पर लेकर जाएगी. वैसे तो पहले भी मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं था.लेकिन, अब कंफर्म रिलीज डेट सामने आ गई है, जिसकी वजह से दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है. फैंस अपने चहेते कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं.

