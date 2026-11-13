बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल पर श्रेया कालरा ने लुटाया प्यार, गिफ्ट की लग्जरी BMW कार

एक्ट्रेस और रियलिटी टीवी स्टार श्रेया कालरा ने अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर ऋषभ जायसवाल का बेर्थडे बेहद खास बना दिया. इस मौके पर उन्होंने ऋषभ को एक शानदार लाल रंग की नई BMW लग्जरी कन्वर्टिबल कार गिफ्ट की. श्रेया के इस सरप्राइज को देखकर ऋषभ भी काफी खुश नजर आए.

सोशल मीडिया पर इस खास तोहफे के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

गिफ्ट की लग्जरी BMW कार

श्रेया ने ऋषभ को जो कार गिफ्ट की, वो लाल रंग की बिल्कुल नई BMW कन्वर्टिबल है. कार को सफेद रंग के बड़े रिबन से सजाया गया था. इसके आसपास सफेद और गोल्डन रंग के गुब्बारे भी लगाए गए थे, जिससे पूरा सरप्राइज काफी शानदार लग रहा था. जन्मदिन के मौके पर इस लग्जरी कार को देखकर ऋषभ की खुशी साफ नजर आई.

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इस सेलिब्रेशन में दोनों के परिवार के सदस्यों और दोस्तों के अलावा इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए. श्रेया और ऋषभ के इस सरप्राइज के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस भी श्रेया के इस महंगे तोहफे की तारीफ कर रहे हैं और कपल को बधाई दे रहे हैं.

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पहले भी गिफ्ट कर चुकी हैं BMW बाइक

दिलचस्प बात ये है कि श्रेया का ऋषभ को महंगा तोहफा देने का ये पहला मौका नहीं है. वो पहले भी ऋषभ को BMW बाइक गिफ्ट कर चुकी हैं.

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बता दें, श्रेया कालरा को आखिरी बार रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में देखा गया था. वो इस सीजन की विनर बनी थीं. वहीं एक्ट्रेस शिवांगी जोशी रनर-अप रहीं. एक्टर ऋषभ जायसवाल 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में नजर आए.