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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल पर श्रेया कालरा ने लुटाया प्यार, गिफ्ट की लग्जरी BMW कार

बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल पर श्रेया कालरा ने लुटाया प्यार, गिफ्ट की लग्जरी BMW कार

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और लॉक अप 2 की विनर श्रेया कालरा ने अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल को एक लग्जरी BMW कार गिफ्ट की है. इसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 01:27 PM (IST)
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एक्ट्रेस और रियलिटी टीवी स्टार श्रेया कालरा ने अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर ऋषभ जायसवाल का बेर्थडे बेहद खास बना दिया. इस मौके पर उन्होंने ऋषभ को एक शानदार लाल रंग की नई BMW लग्जरी कन्वर्टिबल कार गिफ्ट की. श्रेया के इस सरप्राइज को देखकर ऋषभ भी काफी खुश नजर आए.

सोशल मीडिया पर इस खास तोहफे के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

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गिफ्ट की लग्जरी BMW कार
श्रेया ने ऋषभ को जो कार गिफ्ट की, वो लाल रंग की बिल्कुल नई BMW कन्वर्टिबल है. कार को सफेद रंग के बड़े रिबन से सजाया गया था. इसके आसपास सफेद और गोल्डन रंग के गुब्बारे भी लगाए गए थे, जिससे पूरा सरप्राइज काफी शानदार लग रहा था. जन्मदिन के मौके पर इस लग्जरी कार को देखकर ऋषभ की खुशी साफ नजर आई.

 
 
 
 
 
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इस सेलिब्रेशन में दोनों के परिवार के सदस्यों और दोस्तों के अलावा इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए. श्रेया और ऋषभ के इस सरप्राइज के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस भी श्रेया के इस महंगे तोहफे की तारीफ कर रहे हैं और कपल को बधाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
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पहले भी गिफ्ट कर चुकी हैं BMW बाइक
दिलचस्प बात ये है कि श्रेया का ऋषभ को महंगा तोहफा देने का ये पहला मौका नहीं है. वो पहले भी ऋषभ को BMW बाइक गिफ्ट कर चुकी हैं. 

 
 
 
 
 
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बता दें, श्रेया कालरा को आखिरी बार रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में देखा गया था. वो इस सीजन की विनर बनी थीं. वहीं एक्ट्रेस शिवांगी जोशी रनर-अप रहीं. एक्टर ऋषभ जायसवाल 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में नजर आए.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Shreya Kalra
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