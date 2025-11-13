श्रेनु पारिख के लिए 'देवी पार्वती' का रोल निभाना नहीं था आसान, बोलीं- शुद्ध हिंदी सीखनी पड़ी
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली श्रेनु पारिख किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. दो साल के ब्रेक के बाद अब एक्ट्रेस ने 'गाथा शिव परिवार की-गणेश कार्तिकेय' से वापसी की है.
श्रेनु पारिख ने लगभग दो साल के बाद 'गाथा शिव परिवार की-गणेश कार्तिकेय' से छोटे पर्दे पर कमबैक किया है. एक्ट्रेस ने इस शो के बारे में बात करते हुए कहा,'गाथा शिव परिवार की-गणेश कार्तिकेय' मेरा पहला माइथोलॉजिकल शो है, जिसे करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था लेकिन बहुत एंजॉय भी किया.'
बता दें श्रेनु पारिख को आखिरी बार 'मैत्री' शो में देखा गया था. एक्ट्रेस ने कहा,'जब मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत अच्छा गया है. लेकिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 'देवी पार्वती' का रोल ऑनस्क्रीन प्ले करूंगी. मुझे लगता है कि ये 'देवी मां' की विश थी. मैंने शूटिंग से पहले उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी. हमने शो के ऑन एयर के पांच महीने पहले से हमने शूटिंग शुरू कर दी थी. इस सफर ने मुझे काफी कुछ सिखाया.'
लोगों को लगा मैं प्रेग्नेंट हूं
श्रेनु पारिख ने आगे कहा,' जब मैं अपने कैरेक्टर की तैयारी के लिए कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर हो गई थी तो लोगों को मेरी चिंता सताने लगी थी. कई लोगों ने फोन करके मेरा हालचाल पूछा. कुछ ने तो ये भी पूछा कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूं. मैंने इस रोल के लिए कड़ी मेहनत की है और जब दर्शकों की तरह से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत खुशी महसूस होती है.'
एक्ट्रेस ने आगे ये भी कहा कि मुझे ये महसूस हो चुका है कि देवी और देवताओं का रोल प्ले करना आसान नहीं होता है. मैंने हमेशा सोशल ड्रामा में काम किया है. ऐसे में देवी पार्वती की भूमिका निभाना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है. मैंने सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेकर शुद्ध हिंदी सीखी.
