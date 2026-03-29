ब्लड रिपोर्ट के बारे में सुन दीपिका कक्कड़ के छलके आंसू, पति शोएब ने कहा- 'लंबी जंग बाकी है'

ससुराल सिमर का से घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दीपिका कक्कड़ अब बेशक टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन वो यूट्यूब के जरिए फैंस को खुद के बारे में अपडेट देते रहती हैं. लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका और शोएब इब्राहिम ने अपनी सिस्ट रिमूवल सर्जरी के बारे में बात की है.

व्लॉग में शोएब ने बताया कि दीपिका का ईद के मौके पर ब्लड टेस्ट हुआ था, उसकी अब रिपोर्ट आ चुकी है, जो बिल्कुल नॉर्मल है.शोएब अब ये चाहते हैं कि कैसे भी दीपिका जल्द से जल्द ठीक हो जाएं.दीपिका ने बताया कि जब से उन्हें ये परेशानी हुई है, तबसे उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है.

दर्द में हैं दीपिका कक्कड़

दीपिका इस दौरान काफी इमोशनल भी हो जाती हैं और उनके आंसू छलक पड़ते हैं.उसके बाद शोएब उन्हें समझाते हैं और चुप करवाते हैं. शोएब ने व्लॉग की शुरुआत में दीपिका के ब्लड टेस्ट को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि सबकुछ नॉर्मल आया है.

इस बार कुछ भी चेजेंस देखने को नहीं मिला है और सब ठीक है. इस पर शोएब ने अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही दीपिका के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ भी है. हालांकि, व्लॉग में दीपिका थोड़ी उदास नजर आईं.दीपिका ने कहा कि बीमारी के बारे में सोचकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है.

शोएब ने इस पर कहा,'ये लड़ाई लंबी है. भले ही रिपोर्ट नॉर्मल आई हो, लेकिन हमारा सारा फोकस यही होगा कि अब ये कंडीशन बिगड़े नहीं. यही बनी रहे. जो इलाज चल रहा है वो तो जारी रहेगा और ये खुशी की बात है कि एक स्टेप पूरा हुआ.'

इस दौरान शोएब ने दीपिका को शांत भी करवाया और कहा कि घबराने की बात नहीं है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा. शोएब ने ये भी कहा कि दीपिका डाइट को प्ऱॉपर फॉलो कर रही हैं.इतना ही नहीं वो अपना भरपूर ख्याल भी रख रही है. शोएब ने दीपिका से कहा कि वो दोबारा अपने कुकिंग व्लॉग्स पर फोकस करे. इस पर दीपिका स्माइल करते हुए कहती हैं कि उन्हें खाना पकाने में बहुत खुशी मिलती है.

ये भी पढ़ें:-विद्या बालन ही नहीं इस हसीना को भी मिला 'पनौती' का टैग, कोई नहीं करता था कास्ट, फिर गिड़गिड़ाकर इस डायरेक्टर से मांगा काम