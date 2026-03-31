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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘धुरंधर’ के सिंगर शहजाद अली पहुंचे दीपिका-शोएब के घर, कपल ने की शानदार मेहमान नवाजी

‘धुरंधर’ के सिंगर शहजाद अली पहुंचे दीपिका-शोएब के घर, कपल ने की शानदार मेहमान नवाजी

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम इन दिनों बेशक किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने व्लॉग के जरिए खुद से जुड़े अपडेट्स देते रहते हैं. अब हाल ही में उन्होंने एक खास मेहमान का स्वागत किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Mar 2026 10:23 AM (IST)
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दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं. पिछले दिनों शोएब ने दीपिका के हेल्थ के बारे में अपडेट दिया था. इसी बीच खबरें आईं कि शोएब इब्राहिम के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है. अब इस कपल के घर एक खास मेहमान ने दस्तक दी.

दरअसल, ये खास मेहमान और कोई नहीं बल्कि धुरंधर के सुपरहिट सॉन्ग कारवां के सिंगर शहजाद अली थे. शोएब और दीपिका ने शहजाद और उनकी फैमिली को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था. शोएब ने अपने व्लॉग में इस मुलाकात की झलक दिखलाई.

शोएब ने की शहजाद अली की तारीफ

शोएब ने इस मुलाकात की एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है. वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा,'कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होतीं..वे यादें बन जाती हैं. आप कितने विनम्र, मिलनसार औ खूबसूरत इंसान हैं शहजाद अली भाई.ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान था कि आप हमारे घर आए और हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया. दिल से शुक्रिया.अल्लाह आपको और कामयाबी देता रहे.'

शोएब ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो और उनका परिवार सिंगर के संग बात करते हुए और उनकी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करते हुए देखा जा सकता है.सभी लोग शहजाद का गाना सुन रहे रहे हैं. वहीं, व्लॉग में शोएब और शहजाद ने अपने स्ट्रगल और करियर के बारे में खुलकर बात की.

 
 
 
 
 
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इसके अलावा सभी साथ में खाते और हंसी-मजाक करते हुए नजर आए. दूसरी, तरफ दीपिका कक्कड़ को शहजाद के बच्चे के संग खेलते हुए देखा जा सकता है.वीडियो में शहजाद धुरंधर का सॉन्ग कारवां गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने उस शाम को अपनी खूबसूरत अवाज से और भी ज्यादा खास बना दिया.आपको बता दें कारवां सॉन्ग को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और शहजाद अली ने गाया है और इस गाने को रणवीर सिंह पर धुरंधर में फिल्माया गया है.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar 2 BO Day 12 Worldwide: दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ का जलवा, 14सौ करोड़ी बनने से है इंचभर दूर, अब करने वाली है 'पुष्पा 2' का शिकार!

 

Published at : 31 Mar 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim Shahzad Ali Dhurandhar
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