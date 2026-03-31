‘धुरंधर’ के सिंगर शहजाद अली पहुंचे दीपिका-शोएब के घर, कपल ने की शानदार मेहमान नवाजी

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं. पिछले दिनों शोएब ने दीपिका के हेल्थ के बारे में अपडेट दिया था. इसी बीच खबरें आईं कि शोएब इब्राहिम के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है. अब इस कपल के घर एक खास मेहमान ने दस्तक दी.

दरअसल, ये खास मेहमान और कोई नहीं बल्कि धुरंधर के सुपरहिट सॉन्ग कारवां के सिंगर शहजाद अली थे. शोएब और दीपिका ने शहजाद और उनकी फैमिली को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था. शोएब ने अपने व्लॉग में इस मुलाकात की झलक दिखलाई.

शोएब ने की शहजाद अली की तारीफ

शोएब ने इस मुलाकात की एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है. वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा,'कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होतीं..वे यादें बन जाती हैं. आप कितने विनम्र, मिलनसार औ खूबसूरत इंसान हैं शहजाद अली भाई.ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान था कि आप हमारे घर आए और हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया. दिल से शुक्रिया.अल्लाह आपको और कामयाबी देता रहे.'

शोएब ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो और उनका परिवार सिंगर के संग बात करते हुए और उनकी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करते हुए देखा जा सकता है.सभी लोग शहजाद का गाना सुन रहे रहे हैं. वहीं, व्लॉग में शोएब और शहजाद ने अपने स्ट्रगल और करियर के बारे में खुलकर बात की.

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इसके अलावा सभी साथ में खाते और हंसी-मजाक करते हुए नजर आए. दूसरी, तरफ दीपिका कक्कड़ को शहजाद के बच्चे के संग खेलते हुए देखा जा सकता है.वीडियो में शहजाद धुरंधर का सॉन्ग कारवां गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने उस शाम को अपनी खूबसूरत अवाज से और भी ज्यादा खास बना दिया.आपको बता दें कारवां सॉन्ग को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और शहजाद अली ने गाया है और इस गाने को रणवीर सिंह पर धुरंधर में फिल्माया गया है.

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