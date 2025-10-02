Shivangi Joshi Sister Wedding: शादी के बंधन में बंधी शिवांगी जोशी की 'छोटी बहन', लाल जोड़े में लगीं बेहद खूबसूरत, देखें वीडियो
Shivangi Joshi Sister Wedding: शिवांगी जोशी की छोटी बहन शीतल जोशी दुल्हन बन चुकी हैं. सोशल मीडिया पर शीतल की शादी की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल होती हुई नजर आ रही है.
अविका गौर के बाद अब शिवांगी जोशी के घर में शहनाई बज चुकी है. शिवांगी की छोटी बहन शीतल जोशी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. इस खास मौके पर शीतल लाल जोड़े में बेहद ही खूबसूरत लगीं.शीतल की शादी पहाड़ी रीति रिवाज से हुई.
बता दें शिवांगी जोशी देहरादून से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में ये शादी उनके होम टाउन देहरादून से ही हुई है.पिछले काफी दिनों से शीतल की शादी का काफी बज्ज देखने को मिल रहा था. शिवांगी अपनी बहन की शादी से जुड़े अपडेट्स लगातार सोशल मीडिया पर शेयर करती रह रही हैं.
शिवांगी ने निभाया बड़ी बहन का फर्ज
शादी के मौके पर शिवांगी जोशी बहन के फर्ज को बखूबी निभाते हुए दिखाई दीं. कभी शिवांगी को बहन का हाथ थाम उन्हें हौसला देते हुए देखा गया तो कभी बारात का इंतजार करते हुए नजर आईं. शिवांगी का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आया.
शीतल भी शादी के मौके पर काफी खुश दिखीं. शीतल ने शादी के मंडप में बेहद ही ग्रैंड तरीके से एंट्री मारी. इस दौरान उनके चेहरे पर अपूर्व के प्यार का रंग साफ तौर पर दिखाई दिया. वहीं, शीतल के दूल्हे राजा भी दोस्तों को संग झूमते हुए दिखाई दिए.
इमोशनल हुए पिता
वरमाला के दौरान शिवांगी ने अपने हाथों से बहन को वरमाला दिया ताकि आगे की रस्में निभाई जाएं. वहीं,बेटी की शादी के मौते पर पिता इमोशनल होते हुए नजर आए तो शिवांगी उन्हें समझाती दिखीं.क्योंकि बड़ी बहन होने के नाते शिवांगी को ना सिर्फ खुदको बल्कि मम्मी-पापा और भाई को भी संभालना है.शीतल ने इस खास मौके पर जमकर फोटोशूट करवाया.
