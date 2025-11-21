शहनाज गिल किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं. 'बिग बॉस 13' के बाद से ये पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर हर किसी की फेवरेट बन चुकी है. सोशल मीडिया पर भी इनकी शानदार फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है, जहां अक्सर वो अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

अब हाल ही में शहनाज गिल ने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है.लेटेस्ट फोटो में शहनाज ब्लैक टैंक टॉप और अनबटन जीन्स में पोज देती हुई नजर आ रही हैं.उन्होंने अपने इस लुक को मैरून फर कोट के साथ लेयर किया है. अपने इस लुक के लिए शहनाज ने कोई एक्सेसरीज नहीं पहनीं, सिर्फ ओपन हेयर के संग अपने लुक को ग्लैमरस बनाया है.

फैंस ने की कॉमेंट की बौछार

तस्वीरों को शेयर करते हुए शहनाज ने कैप्शन में लिखा,'Diva mode: always ON.….🖤.'शहनाज की ये तस्वीरें सामने आते ही लोगों ने कॉमेंट की बौछार शुरू कर दी है.कुछ ने कॉमेंट सेक्शन में रेड-हार्ट इमोजी ड्रॉप किए, तो कुछ ने फायर इमोजी के साथ तस्वीरों की तारीफ की.

एक यूजर ने लिखा,'माई ग्लैमरस गर्ल'. बता दें बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल को जबरदस्त स्टारडम मिली. एक्ट्रेस ने 2015 में अपने करियर की शुरुआत Shiv Di Kitaab नाम के म्यूजिक वीडियो से की थी.शहनाज ने 2017 में पंजाबी फिल्म Sat Shri Akaal England से एक्टिंग डेब्यू किया.

बिग बॉस से मिली सफलता

शहनाज गिल इन दिनों अपनी पहली प्रोडक्शन फिल्म इक कुड़ी की सफलता को एंजॉय कर रही हैं. इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी को दिखाया गया है जो टूटी हुए परिवार से ताल्लुक रखती है. ऐसे में वो अपने अरेंज मैरिज वाले रिश्ते पर शक करने लगती है और अपने मंगेतर के सीक्रेट अतीत का सच जानने निकल पड़ती है. शहनाज गिल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 'बिग बॉस' ने उन्हें बहुत कुछ दिया. आज वो अपने करियर में जिस मुकाम पर हैं 'बिग बॉस' के बदौलत ही हैं.

