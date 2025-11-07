शादी के लिए ऐसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज गिल, एक्स-बॉयफ्रेंड को इस वजह से दिया था धोखा

शहनाज गिल को असली पहचान बिग बॉस 13 से मिली है. एक्ट्रेस ने इस शो के बाद से खुद पर बहुत काम किया है और आज वो एक मुकाम पर पहुंच गई हैं. शहनाज बॉलीवुड के साथ पंजाबी फिल्मों में भी नजर आ रही हैं. शहनाज की हाल ही में पंजाबी फिल्म इक्क कुड़ी रिलीज हुई है. इस फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. शहनाज अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं. एक इंटरव्यू में शहनाज ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था. साथ ही बताया कि वो अब कैसा पार्टनर चाहती हैं.

शहनाज की फिल्म इक्क कुड़ी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है. खास बात ये है कि शहनाज ने ही अपनी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. पार्टनर की क्वालिटी बताते हुए शहनाज ने कहा कि वो अपने पार्टनर के साथ बिल को डिवाइड करने में यकीन करती हैं.

एक्स बॉयफ्रेंड को दिया था धोखा

एसएमटीवी को दिए इंटरव्यू में शहनाज गिल ने ये बात स्वीकार कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था क्योंकि वो उन्हें प्यार नहीं करता था. शहनाज ने कहा-हां मैंने किया है, प्यार में, वैसे नहीं. मैंने उसे सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी वाइब मैच नहीं हो रही थी. जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो और वो उसे पूरा नहीं करते हैं... मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन हैं. मैं हमेशा दे नहीं सकती हूं. मैं देने और लेने में विश्वास रखती हूं. तो जब ये सब चीजें हुईं तो मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि आप किसी में इंवेस्ट नहीं कर सकते हैं. क्योंकि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं.

कैसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज

शहनाज ने कहा- 'एक औरत प्यार के बदले में प्यार चाहती है. अगर कोई आपको प्यार नहीं कर सकता है तो फिर क्या प्वाइंट है. मैं ऐसा पार्टनर चाहती हूं जो अंडरस्टैंडिंग हो, ओपन माइंडिड हो और इंडिपेंडेंट हो. वो मुझे मेरा स्पेस भी दे. हम एक-दूसरे को अपना काम दिखा सकें और साथ में सराहना कर सकें. हम बिना फोन के एक-दूसरे से बात करें, साथ में घूमें.'

ये भी पढ़ें: Thursday Box Office Collection: थर्सडे को 'एक दीवाने की दीवानियत' के आगे छूटे 'बाहुबली द एपिक'- 'थामा' के पसीने, जानें बाकी फिल्मों का हाल