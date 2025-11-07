हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशादी के लिए ऐसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज गिल, एक्स-बॉयफ्रेंड को इस वजह से दिया था धोखा

शादी के लिए ऐसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज गिल, एक्स-बॉयफ्रेंड को इस वजह से दिया था धोखा

Shehnaaz Gill Betrayed Ex-Boyfriend: एक्ट्रेस शहनाज गिल इन दिनों अपनी पंजाबी फिल्म इक्क कुड़ी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 07 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

शहनाज गिल को असली पहचान बिग बॉस 13 से मिली है. एक्ट्रेस ने इस शो के बाद से खुद पर बहुत काम किया है और आज वो एक मुकाम पर पहुंच गई हैं. शहनाज बॉलीवुड के साथ पंजाबी फिल्मों में भी नजर आ रही हैं. शहनाज की हाल ही में पंजाबी फिल्म इक्क कुड़ी रिलीज हुई है. इस फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. शहनाज अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं. एक इंटरव्यू में शहनाज ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था. साथ ही बताया कि वो अब कैसा पार्टनर चाहती हैं.

शहनाज की फिल्म इक्क कुड़ी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है. खास बात ये है कि शहनाज ने ही अपनी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. पार्टनर की क्वालिटी बताते हुए शहनाज ने कहा कि वो अपने पार्टनर के साथ बिल को डिवाइड करने में यकीन करती हैं.

एक्स बॉयफ्रेंड को दिया था धोखा

एसएमटीवी को दिए इंटरव्यू में शहनाज गिल ने ये बात स्वीकार कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था क्योंकि वो उन्हें प्यार नहीं करता था. शहनाज ने कहा-हां मैंने किया है, प्यार में, वैसे नहीं. मैंने उसे सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी वाइब मैच नहीं हो रही थी. जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो और वो उसे पूरा नहीं करते हैं... मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन हैं. मैं हमेशा दे नहीं सकती हूं. मैं देने और लेने में विश्वास रखती हूं. तो जब ये सब चीजें हुईं तो मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि आप किसी में इंवेस्ट नहीं कर सकते हैं. क्योंकि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं.

कैसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज

शहनाज ने कहा- 'एक औरत प्यार के बदले में प्यार चाहती है. अगर कोई आपको प्यार नहीं कर सकता है तो फिर क्या प्वाइंट है. मैं ऐसा पार्टनर चाहती हूं जो अंडरस्टैंडिंग हो, ओपन माइंडिड हो और इंडिपेंडेंट हो. वो मुझे मेरा स्पेस भी दे. हम एक-दूसरे को अपना काम दिखा सकें और साथ में सराहना कर सकें. हम बिना फोन के एक-दूसरे से बात करें, साथ में घूमें.'

ये भी पढ़ें: Thursday Box Office Collection: थर्सडे को 'एक दीवाने की दीवानियत' के आगे छूटे 'बाहुबली द एपिक'- 'थामा' के पसीने, जानें बाकी फिल्मों का हाल

Published at : 07 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Tags :
Shehnaaz Gill Ex Boyfriend Ikk Kudi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
झारखंड
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
इंडिया
Former Punjab DGP Case: पूर्व DGP के बेटे ने पिता पर लगाए पत्नी संग अवैध संबंध के आरोप! तंग आकर दे दी थी जान, अब CBI करेगी जांच
पूर्व DGP के बेटे ने पिता पर लगाए पत्नी संग अवैध संबंध के आरोप! तंग आकर दे दी थी जान, अब CBI करेगी जांच
टेलीविजन
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
झारखंड
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
इंडिया
Former Punjab DGP Case: पूर्व DGP के बेटे ने पिता पर लगाए पत्नी संग अवैध संबंध के आरोप! तंग आकर दे दी थी जान, अब CBI करेगी जांच
पूर्व DGP के बेटे ने पिता पर लगाए पत्नी संग अवैध संबंध के आरोप! तंग आकर दे दी थी जान, अब CBI करेगी जांच
टेलीविजन
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
ट्रैवल
इंडियंस का दिल जीत लेती हैं अफगानिस्तान की ये टेस्टी डिशेज, फिदा रहते हैं फूड लवर्स
इंडियंस का दिल जीत लेती हैं अफगानिस्तान की ये टेस्टी डिशेज, फिदा रहते हैं फूड लवर्स
नौकरी
एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget