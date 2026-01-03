एक लड़की का सपना था कि वो हवाई जवाह उड़ाए, लेकिन एक गंभीर बीमारी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई. लेकिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान की हिम्मत के आगे तो सबकुछ झुक जाता है. लेकिन, इस लड़की ने आसमान को झुका डाला. अब इस लड़की को द स्काई क्वीन के नाम से जाना जाता है.

बेशक वो खुद प्लेन नहीं उड़ाती, लेकिन उनकी एक कंपनी है, जिसके कई प्लेन उड़ते हैं और लोगों को प्राइवेट जेट की सेवाएं मिलती हैं. ये कोई और नहीं बल्कि कनिका टेकरीवाल हैं.जी हां, वहीं कनिका टेकरीवाल जो इस बार शारंकटैंक इंडिया में जज के तौर पर नजर आने वाली हैं.

21 की उम्र में जेट सेटगो को ढूंढा

कनिका भारत के पहले प्राइवेट एविएशन के लिए ट्रांसपेरेंट मार्केटप्लेस की संस्थापक हैं. लेकिन, यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था. कनिका ने इस बारे में बता करते हुए कहा था कि वो हमेशा से पायलट बनना चाहती थीं. उन्होंने कहा,'4 साल की उम्र में जब मैंने हैलीकॉप्टर को लैंड होते देखा तो मुझे प्लेन से प्यार हो गया. इसके बाद मेरा पैशन बढ़ा और 21 साल की उम्र में मैंने जेट सेटगो को ढूंढा.'

कनिका ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बिजनेस के शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि जब उन्होंने इसे शुरू किया तो किसी को इसके बारे में समझ नहीं आया. उन्होंने बताया कि उनके पास एक जानलेवा कॉम्बिनेशन था. उन्होंने कहा मैं 21 साल की लड़की थी और एक ऐसी इंडस्ट्री में एंट्री कर रही थी, जहां पुरुषों का दबदबा था.

View this post on Instagram A post shared by Kanika Tekriwal (@jetslacked)

कनिका ने बताया कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो वो फेल हुईं. उन्होंने आगे बताया कि जब पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की तो लोग पूछते, मार्केट साइज कितना है. इतना ही नहीं बल्कि चेहरे पर लोग दरवाजा बंद कर दियाकरते थे. सिर्फ एक व्यक्ति से ही उन पर भोरासा दिखाया.

लोग पूछा करते थे कि बिना पैसों के ये सब कैसे करोगी. कनिका ने बताया कि उन्होंने अब तक सिर्फ 5600 रुपये इंवेस्ट किए हैं और अब भारत में प्राइवेट जेट का सबसे बड़ा फ्लीट चलाती हैं. बता दें कनिका टेकरीवाल की नेटवर्थ 420 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:-दीपिका कक्कड़ की फिर से बिगड़ी तबीयत, आखिर क्यों जाना पड़ा अस्पताल? इस बात को याद कर शोएब इब्राहिम हुए इमोशनल