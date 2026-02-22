हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ

'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ

शक्तिमान में गीता विश्वास की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली वैष्णवी मैकडोनाल्ड किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी कुछ झेला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

शक्तिमान के जरिए वैष्णवी मैकडोनाल्ड घर-घर में जाना-पहचाना चेहरा बन गई थीं. लेकिन, एक्ट्रेस का बचपन बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने खराब एक्सपीरिएंस को शेयर किया. पेरेंट्स के बीच चल रहे लड़ाई-झगड़ों की वजह से वैष्णवी की शुरुआती पढ़ाई भी काफी प्रभावित हुई थी.

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा,'मां-बाप के झगड़ों की वजह से हम होटलों में रहते थे. हम एक होटल से दूसरे होटल जाते रहते थे. मैं स्कूल कैसे जा सकती थी. मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं वैज्ञानिक बनना चाहती थी.'

पिता हो गए थे गायब

वैष्णवी ने कहा कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.  एक्ट्रेस ने कहा कि जब उनका परिवार हैदराबाद के एक छोटे से घर में किराए पर रहने लगा और उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी होने लगी. तभी अचानक से उनके पिता गायब हो गए थे.

वैष्णवी ने कहा,'14 साल की उम्र में मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, उनसे पूछा कि क्या उन्हें हमारी परेशानियां दिखाई नहीं दे रही हैं. दो-तीन महीने के अंदर ही मेरे पिता गायब हो गए. हम उनका पता नहीं लगा पाए.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vaishnavi Macdonald (@vaishnavimacdonald_official)

एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां ने किसी से उधार पैसे लिए और उन्हें और उनकी बहन को लेकर मुंबई पहुंच गईं, ताकि अपने पति की तलाश कर सकें. इस दौरान वो एक लॉज में रहने लगीं. जब किराया देने और खाने के लिए पैसा नहीं बता तो उनकी मां ने तीनों की जान लेने का सोचा.

वैष्णवी ने बताया कि जब मैं 16 साल की थी और मेरी बहन 12 की तब मैं हमें जहर खिलाने वाली थी. क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि हम किसी गलत हाथ में पड़ जाएं. वैष्णवी ने बताया कि उनकी मां काफी परेशान थीं और वो उन्हें एक चर्च में लेकर गईं. उसी एक पल के बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया.

एक्ट्रेस ने कहा कि एक अलौकिक अनुभव हुआ मुझे. ईश्वर की शक्ति को मैंने महसूस किया और रोने लगी.' जब वो घर वापस आए तो उन्हें अपने गेट पर नए-नए 100 रुपये के नोटों का एक बंडल मिला, बिल चुकाने के लिए उतने ही पैसे की जरूरत थी.

ये भी पढ़ें:-रमजान की तस्वीरें शेयर कर बुरी तरह से फंसी देवोलीना भट्टाचार्जी, सोशल मीडिया पर इस वजह से सुन रहीं खरी-खोटी

Published at : 22 Feb 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Shaktimaan Vaishnavi Macdonald
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ
'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
टेलीविजन
रमजान की तस्वीरें शेयर कर बुरी तरह से फंसी देवोलीना भट्टाचार्जी, सोशल मीडिया पर इस वजह से सुन रहीं खरी-खोटी
रमजान की तस्वीरें शेयर कर बुरी तरह से फंसी देवोलीना भट्टाचार्जी, इस वजह से सुन रहीं खरी-खोटी
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Written Update: सालों बाद अपनी मां से मिलेगी माइरा, क्या अब अरमान और अभिरा का भी जुड़ेगा रिश्ता
सालों बाद अपनी मां से मिलेगी माइरा, क्या अब अरमान और अभिरा का भी जुड़ेगा रिश्ता
Advertisement

वीडियोज

India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget