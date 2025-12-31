हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटीवी की इस एक्ट्रेस के हाथ लगी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म, सूरज बड़जात्या के संग करेंगी काम

टीवी की इस एक्ट्रेस के हाथ लगी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म, सूरज बड़जात्या के संग करेंगी काम

टीवी के पॉपुलर शगुन से सुर्खियां बटोरने वाली सुरभि तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.अब एक्ट्रेस ने लंबी छलांग लगा दी है.अब वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, उनके हाथ एक बड़ी फिल्म लगी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी सीरियल 'शगुन' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली सुरभि तिवारी लंबे वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. उन्हें पिछले साल 'छोटा भीम एंड दकर्स ऑफ दमयान' में टुनटुन मौसी की भूमिका में देखा गया था. 2022 में सुरभि ने अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर दर्दनाक खुलासा किया था, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया था.

एक्ट्रेस ने बताया था कि उनके पति और ससुराल के लोग उन्हें काफी टॉर्चर करते हैं. अब सुरभि को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार सुरभि के हाथ एक बड़े बैनर की फिल्म लगी है. रिपोर्ट के अनुसार टीवी शो में काम करने के बाद सुरभि तिवारी अब बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं.

इस फिल्म में आएंगी नजर

सुरभि जिस फिल्म में नजर आने वाली हैं, उसके प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि सूरज बड़जात्या हैं, जिन्होंने मैंने प्यार किया जैसी फिल्में बनाई हैं. रिपोर्ट के अनुसार सुरभि जिस फिल्म में नजर आएंगी उसका नाम 'ये प्रेम मोल लिया' है. इस फिल्म में सुरभि के अलावा आयुष्मान खुराना, शरवरी वाघ, सीमा पहवा, सुप्रिया पाठक, आलोक नाथ, अनुपम खेर, मोहनीश बहल और शाद रंधावा जैसे कलाकार नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Surbhi Tiwari (@surbhitiwari9)

रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म सुरज बड़जात्या की सिग्नेचर फिल्मों की तरह ही एक पारिवारिक कहानी पर आधारित होगी.सुरभि ने अपने करियर में घर जमाई, कहानी घर-घर की, शगुन, कुमकुम एकप्यारा सा बंधन जैसे शोज में काम किया है. एक्ट्रेस को आखिरी बार एक रिश्ता हो साझेदारी का में देखा गया था.

2022 में सुरभि तब सुर्खियों में आई थीं,जब उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ में आ रही मुश्किलों के बारे में दुनियाको बतायाथा. एक्ट्रेस ने अपने पति प्रवीण कुमार सिन्हा, सास लीला सिन्हा,ननद श्वेता सिन्हा और शिल्पा सिन्हा के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन अंधेरी वेस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाया था. एक्ट्रेस ने अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी दर्द झेला है. ससुरवालों के साथ-साथ पति ने भी उनका जीना हराम कर दिया था.ऐसे में उन्हें आत्महत्या का ख्याल आने लगा था.

ये भी पढ़ें:-'फिजिकल इंटिमेसी जरूरी..' हिना खान ने रॉकी जायसवाल संग सक्सेसफुल रिलेशनशिप के सीक्रेट से उठाया पर्दा

Published at : 31 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
Sooraj Barjatya Surbhi Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
Advertisement

वीडियोज

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में SIR में गड़बड़ी का आरोप, TMC का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा EC | SIR
China Steel Dumping पर बड़ा Action: Indian Steel Stocks में तेज उछाल | Paisa Live
Khaleda Zia को आखिरी विदाई..जनाजे में उमड़ा जनसैलाब | Bangladesh | ABP News
MP News: Indore में दूषित पानी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा | Death | CM Mohan Yadav | Breaking
Delhi में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कई ब्रांड के नकली खाद्य पदार्थ जब्त | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
बॉलीवुड
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
रिलेशनशिप
Feelings Confusion: लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget