टीवी सीरियल 'शगुन' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली सुरभि तिवारी लंबे वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. उन्हें पिछले साल 'छोटा भीम एंड दकर्स ऑफ दमयान' में टुनटुन मौसी की भूमिका में देखा गया था. 2022 में सुरभि ने अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर दर्दनाक खुलासा किया था, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया था.

एक्ट्रेस ने बताया था कि उनके पति और ससुराल के लोग उन्हें काफी टॉर्चर करते हैं. अब सुरभि को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार सुरभि के हाथ एक बड़े बैनर की फिल्म लगी है. रिपोर्ट के अनुसार टीवी शो में काम करने के बाद सुरभि तिवारी अब बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं.

इस फिल्म में आएंगी नजर

सुरभि जिस फिल्म में नजर आने वाली हैं, उसके प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि सूरज बड़जात्या हैं, जिन्होंने मैंने प्यार किया जैसी फिल्में बनाई हैं. रिपोर्ट के अनुसार सुरभि जिस फिल्म में नजर आएंगी उसका नाम 'ये प्रेम मोल लिया' है. इस फिल्म में सुरभि के अलावा आयुष्मान खुराना, शरवरी वाघ, सीमा पहवा, सुप्रिया पाठक, आलोक नाथ, अनुपम खेर, मोहनीश बहल और शाद रंधावा जैसे कलाकार नजर आएंगे.

रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म सुरज बड़जात्या की सिग्नेचर फिल्मों की तरह ही एक पारिवारिक कहानी पर आधारित होगी.सुरभि ने अपने करियर में घर जमाई, कहानी घर-घर की, शगुन, कुमकुम एकप्यारा सा बंधन जैसे शोज में काम किया है. एक्ट्रेस को आखिरी बार एक रिश्ता हो साझेदारी का में देखा गया था.

2022 में सुरभि तब सुर्खियों में आई थीं,जब उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ में आ रही मुश्किलों के बारे में दुनियाको बतायाथा. एक्ट्रेस ने अपने पति प्रवीण कुमार सिन्हा, सास लीला सिन्हा,ननद श्वेता सिन्हा और शिल्पा सिन्हा के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन अंधेरी वेस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाया था. एक्ट्रेस ने अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी दर्द झेला है. ससुरवालों के साथ-साथ पति ने भी उनका जीना हराम कर दिया था.ऐसे में उन्हें आत्महत्या का ख्याल आने लगा था.

