सतीश शाह की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने गाया गाना, रुपाली गांगुली का था ऐसा हाल

एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया. सतीश शाह के निधन से सभी बहुत दुखी हैं. सतीश शाह 27 अक्टूबर को प्रेयर मीट रखी गई. इस प्रेयर मीट में टीवी के कई एक्टर्स पहुंचे. सतीशा शाह के पॉपुलर शो साराभाई वर्सेस साराभाई के को-एक्टर्स भी नजर आए. सिंगर सोनू निगम भी प्रेयर मीट में नजर आए. सभी ने सतीश शाह को गाना गाकर ट्रिब्यूट दिया.

सोनू निगम ने दिया सतीश शाह को ट्रिब्यूट

सोनू निगम ने 'तेरे मेरे सपने' सॉन्ग गाया. इस दौरान उनकी पत्नी मधू ने भी साथ में गाना गया. सभी बहुत इमोशनल नजर आए. सभी ने सतीश शाह की जर्नी को सेलिब्रेट किया. बता दें कि सतीश शाह ने इस साल की शुरुआत में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था. ताकि वो अपनी पत्नी मधु की देखभाल के लिए अपनी ज़िंदगी आगे जी सके. क्योंकि सतीश की पत्नी अभी अल्जाइमर बीमारी से जूझ रही हैं.

बता दें कि प्रेयर मीट में साराभाई वर्सेस साराभाई के एक्टर्स ने भी सतीश शाह को ट्रिब्यूट किया. रुपाली गांगुली, सुमीत राघवन, रोशेश कुमार, देवेन भोजानी ने साथ में गाना गाया. सभी बहुत इमोशनल दिखे. सतीश शाह के अंतिम संस्कार के वक्त भी उन्होंने गाना गाया था. एक्टर्स ने कहा कि उन्होंने गाना इसीलिए गाया क्योंकि वो लोग जब भी साथ होते थे तो गाना गाते थे.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

25 अक्टूबर को एक्टर की अचानक मौत हो गई. सतीश शाह के मैनेजर रमेश कडातला के मुताबिक, "लंच टाइम के दोपहर 2 बजे के आस-पास का समय था. वो लंच कर रहे थे और एक बाइट खाने के बाद गिर गए. आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई और उन्हें हॉस्पिटल ले गए. उन्हें मृत घोषित कर दिया गया." सुमीत राघवन, जेडी मजीठिया ने सतीश शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया और वो काफी इमोशनल हो गए थे.