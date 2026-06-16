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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनSanchita Ugale Sucide: संचिता उगले मामले में नया मोड़, दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल ने एक्टर उज्ज्वल शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Sucide: संचिता उगले मामले में नया मोड़, दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल ने एक्टर उज्ज्वल शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Sucide: संचिता उगले ने अपने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. इस बीच संचिता की दोस्त और एक्ट्रेस इंद्राक्षी कांजीलाल ने चौंकाने वाला दावा किया है.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 16 Jun 2026 07:35 PM (IST)
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'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत ने हर किसी को चौंका दिया है. 22 साल की उम्र में उन्होंने 14 जून को मुंबई स्थित अपने घर में सुसाइड कर लिया. इतनी कम उम्र में उनका ये कदम उठाना सभी के लिए बड़ा झटका है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. अब संचिता उगले की करीबी दोस्त और एक्ट्रेस इंद्राक्षी कांजीलाल ने उनके को-एक्टर उज्जवल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

इंद्राक्षी कांजीलाल का बड़ा खुलासा
टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी के साथ एक खास बातचीत में इंद्राक्षी ने उज्जवल पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि शो के दौरान संचिता को मेंटली परेशान किया जाता था. उज्जवल शर्मा उन्हें बहुत परेशान करता था. इंद्राक्षी ने कहा, 'हम पहली बार एक ऐसे शो के मॉक शूट के लिए मिले थे, जो अब बंद हो चुका है. हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, इसलिए हमने बातचीत शुरू कर दी. जब मैं कोरिया में थी, तब उन्हें 'साजन घर' (संचिता) शो मिला था.' 

ये भी पढ़ें:- 'उसे टॉर्चर किया जा रहा था', संचिता उगाले की मौत से टूटे पिता, बोले- वो डिप्रेशन में चली जाती थी

संचिता उगले ने अचानक छोड़ा 'साजन घर'
इंद्राक्षी ने आगे कहा, 'मैंने उन्हें बधाई दी और वो शो में काम करने को लेकर वाकई बहुत खुश थीं. मैं उनके लिए खुश थी. जब मैं इस साल कोरिया से लौटी, तो हमने मिलने का प्लान किया. वो बहुत बिजी थीं. वो बहुत परेशान भी थीं, लेकिन हमने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की. दो महीने बाद मुझे एक कास्टिंग कॉल आया, क्योंकि वो 'साजन घर' के लिए एक नई लीड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे. मैं कन्फ्यूज हो गई और तुरंत संचिता को मैसेज किया.' 

Sanchita Ugale Sucide: संचिता उगले मामले में नया मोड़, दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल ने एक्टर उज्ज्वल शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप

संचिता उगले को परेशान करता था उज्ज्वल शर्मा
बातचीत के दौरान 'वागले की दुनिया' की एक्ट्रेस इंद्राक्षी कांजीलाल ने दावा किया कि 'साजन घर' में साथ काम करने के दौरान उज्ज्वल शर्मा ने संचिता को मानसिक रूप से परेशान किया था. इंद्राक्षी ने कहा, 'संचिता ने मुझे बताया कि वो हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों के कारण शो छोड़ रही है. हालांकि, बाद में उसने बताया कि उज्ज्वल उसे मेंटली परेशान और टॉर्चर कर रहा था. उसने मुझे स्क्रीनशॉट और वीडियो दिखाए. मैंने उससे कहा कि वो प्रोडक्शन को इस बारे में बताए, लेकिन उसने कहा कि उसने डायरेक्टर को पहले ही बता दिया था, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया.'

उज्ज्वल शर्मा ने संचिता उगले से लिए थे पैसे उधार
इंद्राक्षी कहती हैं, 'वो शो छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बुलीइंग और उत्पीड़न की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा. ये सब तब शुरू हुआ जब उसके को-एक्टर (उज्ज्वल) ने उससे पैसे उधार लिए लेकिन वापस नहीं किए. पैसे लौटाने के बजाय उसने उसे डांटा और बेइज्ज़त किया. यहां तक कि उसे मारने की धमकी भी दी. बुलीइंग इतनी बढ़ गई कि उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसे डिप्रेशन और एंग्जायटी भी हो गई.' 

Sanchita Ugale Sucide: संचिता उगले मामले में नया मोड़, दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल ने एक्टर उज्ज्वल शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप

'मैंने उससे मेरे घर आने को कहा था'
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'पिछली बार जब मैंने उससे बात की थी, तो वो महाबलेश्वर ट्रिप पर जा रही थी और लौटने के बाद ऑडिशन शुरू करने वाली थी. पिछले हफ़्ते वो उदास और परेशान लग रही थी, इसलिए मैंने उससे मेरे घर आने को कहा, लेकिन वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी. हो सकता है कि वह अंदर ही अंदर डिप्रेशन में हो. उसे 'साजन घर' की शूटिंग की याद आती थी. मुझे अभी से उसकी याद आ रही है और मुझे अफ़सोस है कि कल उसकी इंस्टा स्टोरी देखने के बाद मैंने उसे मैसेज नहीं किया, जो 'साजन घर' का एक क्लिप था. मैं बहुत दुखी हूं.'

ये भी पढ़ें: 'बेचारी परेशान थी', संचिता उगले के निधन से सदमे में को-स्टार सोरब बेदी, कहा- दो दिन पहले ही बात हुई थी

आपको बता दें कि उज्ज्वल शर्मा और संचिता उगले ने टीवी शो 'साजन घर' में साथ काम किया था. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी.

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Published at : 16 Jun 2026 07:35 PM (IST)
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