रिलीज हुआ ‘सनम बेरहम’ का टीजर, फैंस को भाई ईशा मालवीय और बसीर अली की जोड़ी

बिग बॉस फेम ईशा मालवीय और बसीर अली स्टारर मचअवेटेड इमोशनल हिंदी सॉन्ग 'सनम बेरहम' सुर म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल से रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस गाने को अपनी दिल छू लेने वाली आवाज से सजाया है मशहूर सूफी सिंगर सुल्ताना नूरन ने. गाने में प्यार, जुदाई और टूटे हुए दिल की कहानी को बेहद भावनात्मक अंदाज में पेश किया गया है, जिसने दर्शकों को पहली ही झलक में इंप्रेस कर दिया है.

गाने में दिखीं ईशा और बसीर की शानदार केमिस्ट्री

गाने में ईशा और बसीर की केमिस्ट्री खास तौर पर चर्चा में है. दोनों के बीच का दर्द, तकरार और टूटते रिश्तों की पीड़ा को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है. बैकग्राउंड में सुल्ताना नूरन की दर्दभरी आवाज इस कहानी को और भी गहराई देती है. यही वजह है कि रिलीज के कुछ ही समय में यह टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है और फैंस इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

गाने के बोल और संगाने अशोक पंजाबी ने तैयार किए हैं, जो इस रोमांटिक–दर्दभरी कहानी को और मजबूती देते हैं. “सनम बेरहम” एक ऐसा गाने बनकर सामने आ रहा है, जो टूटे दिलों की आवाज़ बनेगा. इसके संगाने और लिरिक्स में इश्क़ की मासूमियत और बेवफाई का दर्द दोनों साफ झलकते हैं, जो इसे आम रोमांटिक गानों से अलग बनाता है.

टीजर की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि 'सनम बेरहम' जल्द ही म्यूजिक चार्ट्स पर अपनी जगह बनाने वाला है. फैंस अब पूरे गाने की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्यार और दर्द की इस अनोखी दास्तान ने पहले ही दिलों पर दस्तक दे दी है, और आने वाले दिनों में यह गाना और भी बड़ा हिट साबित हो सकता है.

गाना ‘सनम बेरहम’ तकनीक और कहानी दोनों के लिहाज से बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, जिसमें मिक्स व मास्टरिंग पथसखा दास कबी, रिदम अरेंजमेंट उमर शेख और म्यूजिक अरेंजर अभिजीत गडवे ने अहम भूमिका निभाई है. वीडियो में ईशा मालवीय और बसीर अली के साथ प्रणिता वाघचौरे नजर आती हैं, जिसे निर्देशक इसरार अहमद ने बेहद संवेदनशील अंदाज में पर्दे पर उतारा है. निर्माता सुरिंदर यादव और क्रिएटिव प्रोड्यूसर महेंद्र यादव के मार्गदर्शन में बना यह वीडियो कोरियोग्राफर डेबू, एडिटर आदित्य जंगिड, डीओपी आर. आर. प्रिंस सिंह और डीआई अमन कुमार (मेगा मोशन) की टीमवर्क का शानदार उदाहरण है.