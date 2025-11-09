'बिग बॉस 19' में आए दिन कुछ न कुछ ड्रामा देखने को मिल रहा है. वीकेंड का वार में सलमान खान ने शो के कई पार्टिसिपेंट्स की क्लास लगाई है. लेकिन अब रविवार का एपिसोड भी काफी दिलचस्प था.

इस हफ्ते सलमान खान के शो में पूर्व वूमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी विश्व कप जीतने का जश्न मनाने पहुंचीं. वीकेंड का वार के लेटेस्ट एपिसोड में झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा ने शो का समा बांध दिया.

वीकेंड का वार में मना इंडियन क्रिकेटर्स के जीत का जश्न

वूमेन क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. इसी को लेकर अब पूरे देश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है. इसी उपलक्ष्य में वूमेन क्रिकेट टीम की पूर्व सदस्य झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा ने सलमान खान के साथ 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में स्टेज शेयर किया है.

हाल ही में शो का एपिसोड देखा गया जहां दोनों क्रिकेटर्स महिलाओं की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर अपनी खुशी जाहिए करती नजर आईं. एपिसोड में झूलन गोस्वामी कहती हैं जब स्मृति और हरमनप्रीत मेरे सामने ट्रॉफी लेकर आईं तो वो मेरे क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था. इसके बाद अंजुम चोपड़ा कहती हैं , 'ये जीत यंग लड़कियों की अगली झूलन, हरमन या स्मृति बनने की प्रेरणा देगा. '

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

महिला क्रिकेट टीम ने लोगों को दी सबसे बड़ी जीत

2 नवंबर को इंडियन वूमेन क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की. इस जीत को इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स ने मिताली राज, झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा के नाम कर दिया है.

आईसीसी रिव्यू के समय हरमनप्रीत ने कहा था कि जब 2022 में इंडिया की हार हुई तब सभी दुखी हो गए थे लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अगला वर्ल्ड कप उनके नाम होगा और इसकी जीत झूलन गोस्वामी और मिताली राज के साथ वो सेलिब्रेट करेंगी.

वहीं 'बिग बॉस 19' की बात करें तो सलमान खान ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया शो को एक्सटेंड किया जाएगा. भाईजान ने बताया कि 'बिग बॉस 19' का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है.