टीवी का सबसे पॉपुलर रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. सलमान खान के शो को शुरू हुई नौ हफ्ते के करीब हो चुके है और अब बिग बॉस 17 मिड-सीजन में पहुंच गया है. इसी बीच 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने फैंस के उत्साह को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. लेकिन, सोशल मीडिया पर जोरशोर से इसकी चर्चा हो रही है. इतना ही नहीं शो को लेकर ये भी खबर सामने आई है कि इसे दो हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है.

शो होगा एक्सटेंड

मेकर्स अभी इसको लेकर प्लान बना रहे हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का ये शो इस बार दर्शकों को 40 दिनों तक एंटरटेन करने वाला है. हालांकि, अब सवाल ये उठता है कि अगर शो को एक्सटेंड किया जाएगा तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा.

ये कंटेस्टेंट बटोर रहे हैं सुर्खियां

रिपोर्ट के अनुसार 'बिग बॉस 19' में अगले महीने वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिलेगी. जी हां, दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि गेम में कुछ नया नहीं बचा है, ऐसे में मेकर्स ने नया तड़का लगाने का प्लान बना लिया है. इन दिनों शो में अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट जैसे कंटेस्टेंट अपने गेम और पर्सनैलिटी को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं.

इन कंटेस्टेंट्स के बारे में सोशल मीडिया पर खूब बातें की जा रही हैं. हर हफ्ते शो में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जिसने दर्शकों को अब तक बांध रखा है. वहीं, टीआरपी लिस्ट में भी शो की रेटिंग में कुछ सुधार देखने को मिला है.

