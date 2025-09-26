टीवी टीआरपी लिस्ट सामने आते ही पता चल चुका है कि इस हफ्ते किस शो को नंबर वन का ताज मिला है और कौन सा शो टॉप 5 और टॉप 10 से बाहर हुआ है और किस शो ने टॉप 20 में भी अपनी जगह नहीं बनाई है.लेटेस्ट लिस्ट पर गौर करें तो रिएलिटी शोज का बहुत बुरा हाल देखने को मिल रहा है.चलिए एक नजर मारते हैं टीआरपी लिस्ट पर..

टीआरपी लिस्ट में पिछले हफ्ते की तरह ही इस बार भी 'अनुपमा' पहले नंबर पर है.इस शो को 2.4 रेटिंग मिली है. 2.1 रेटिंग के साथ 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' नंबर दो पर है.'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने 1.9 रेटिंग के साथ लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है.

चौथे नंबर पर 1.8 रेटिंग के साथ' तुम से तुम तक' है. वहीं, 'उड़ने की आशा' ने 1.7 के साथ टीआरपी लिस्ट में पांचवां स्थान हासिल किया है. अब चलिए जानते हैं रिएलिटी शो बिग बॉस 19 से लेकर पति पत्नी और पंगा तक को कितनी रेटिंग मिली है.

बिग बॉस 19:-सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस 19 इस हफ्ते टॉप 10 से बाहर हो चुका है. 1.3 रेटिंग के साथ शो को टीआरपी लिस्ट में ग्याहरवां स्थान मिला है. बता दें 1.4 रेटिंग के साथ ये टीआरपी लिस्ट में नौंवे स्थान पर था.





पति पत्नी और पंगा:-अविका गौर की शो में शादी करवा मेकर्स टीआरपी को बढ़ाना चाहते थे. लेकिन, ऐसा नहीं हो पाया. इस हफ्ते 1.2 रेटिंग के साथ पति पत्नी और पंगा को 15वां स्थान हासिल हुआ है. पिछले हफ्ते ये शो 1.3 रेटिंग के साथ 12वें स्थान पर था.





कहानी हर घर की:-जूही परमार स्टारर इस रियलिटी शो ने टीआरपी लिस्ट में 0.3 रेटिंग के साथ 35वां स्थान हासिल किया है. बता दें, इस शो की रेटिंग में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. पिछले हफ्ते भी कहानी हर घर की को 0.3 रेटिंग ही मिली थी.





छोरियां चली गांव:-इस रियलिटी शो 0.7 रेटिंग के साथ टीआरपी की लिस्ट में 29वां स्थान मिला है. बता दें पिछले हफ्ते भी छोरियां चली गांव की रेटिंग सेम थी बस पॉजिशन 30वां था.





राइज एंड फॉल:-अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो को इस हफ्ते 0.1 रेटिंग के साथ 39वां स्थान हासिल हुआ है.पिछले हफ्ते से शो के पॉजिशन में थोड़ा सुधार हुआ है. लास्ट वीक राइज एंड फॉल को 0.1 रेटिंग के साथ 40वां स्थान मिला था.





ये भी पढ़ें:-Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को प्रपोज करेगा अरमान, ड्रग्स के नशे में साली संग 'वन नाइट स्टैंड' करेगा अभीर