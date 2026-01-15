हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसलमान की फिल्म से चमकी थी उम्मीद, लेकिन अधूरी रह गई कहानी, प्रशांत तमांग के दोस्त ने बयां किया दर्द

Prashant Tamang Death: सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे. 11 जनवरी 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली. अब प्रशांत के दोस्त मेयांग चांग ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की.

By : आईएएनएस | Updated at : 15 Jan 2026 11:31 AM (IST)
इंडियन आइडल 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग का 11 जनवरी को निधन हो गया. प्रशांत तमांग 43 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है.  प्रशांत तमांग का हार्ट अटैक की वजह से अपने दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर में निधन हुआ. वहीं अब प्रशांत के इंडियन आइडल बैचमेट और दोस्त मेयांग चांग ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की.

प्रशांत के दोस्त ने की आईएएनएस से बात
मेयांग चांग ने बताया, 'मैं अभी उनके अंतिम संस्कार से लौटा हूं. हम दोस्तों के साथ दार्जिलिंग में थे. यह खबर हम सभी के लिए शॉकिंग थी. हम सब अपने कामों में व्यस्त थे और इसी हफ्ते मुंबई में मिलने वाले थे. प्रशांत ने मुझसे कहा था कि उसे वापस आना है. उसकी गलवान की डबिंग बाकी है. वह सलमान के साथ फिल्म शूट कर रहे थे. इतनी कम उम्र में चले जाना बहुत दुखद है.'

मेयांग चांग ने आगे कहा कि उनकी और प्रशांत की पुरानी दोस्ती थी. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. नवंबर में वे आखिरी बार मिले थे और जनवरी में फिर से मिलना था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका. उन्होंने प्रशांत के परिवार, खासकर उनकी पत्नी और बेटी, को सांत्वना दी और कहा कि वे जितना हो सकेगा, परिवार की मदद करेंगे.


पाताल लोक और सलमान की फिल्म से शुरू हुई थी नई पारी
मियांग ने बताया कि सबसे बड़ा दुख यह है कि प्रशांत की बॉलीवुड में मुख्य धारा की एंट्री हाल ही में हुई थी. 20 साल पहले ‘इंडियन आइडल’ जीतने के बाद उन्होंने नेपाली फिल्में कीं, बहुत शो किए, लेकिन अब ‘पाताल लोक’ सीजन 2 में काम किया और सलमान खान के साथ ‘बैटल ऑफ गलवान’ फिल्म में भूमिका निभाई. वह इस नई शुरुआत से बहुत खुश और उत्साहित थे.

इसी के साथ ही उन्होंने मियांग की मासूमियत को याद किया. उन्होंने बताया कि 'पाताल लोक' के ऑडिशन के दौरान प्रशांत ने उनसे पूछा था कि ऑडिशन कैसे देते हैं, कास्टिंग एजेंट से कैसे बात करते हैं, और सर या मैम करके बात करते हैं क्या. उन्होंने कहा, 'वह बहुत प्यारा और मासूम इंसान था. फेम मिलने के बाद भी वह सम्मानजनक और विनम्र रहा. बड़े निर्देशक या प्रोड्यूसर से भी वह सबके साथ अच्छे से बात करता था.'

Published at : 15 Jan 2026 11:31 AM (IST)
