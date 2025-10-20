हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, दिवाली पर मचा था हंगामा

टीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, दिवाली पर मचा था हंगामा

जब पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, तब इस हसीना ने कुछ ऐसा कर दिया था, जिसकी वजह से चारों तरफ हंगामा खड़ा हो गया था.सोशल मीडिया पर उन्हें एंटी हिंदू तक कहा जाने लगा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 10:19 AM (IST)
'छोटी बहू' सीरियल में राधिका की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रुबिना दिलैक किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.रुबीना अपने बेबाक बयान को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. साल 2023 में रुबीना ने एक चौंकाने वाला ट्विट किया था.

उसकी वजह से काफी हंगामा हुआ था. लोगों ने उन्हें हिंदू विरोधी तक कहना शुरू कर दिया था.सोशल मीडिया पर जब दिवाली के जश्न के बीच खुशियों की तस्वीरें छाई हुई थीं. उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने ऐसा पोस्ट शेयर किया कि हंगामा मच गया.

रुबीना ने किया था ये पोस्ट

पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा,'जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए! दिवाली खत्म हो चुकी है, पटाखे फोड़ना बंद करें..'10 नवंबर से सुबह 3 बजे तक बिना रुके पटाखे जलाए जा रहे हैं..अब बहुत हो गया..वायु प्रदूषण तो है ही, ध्वनि प्रदूषण हमारी नींद उड़ा रहा है..'

 
 
 
 
 
बस फिर क्या ही था. कुछ लोगों को रुबीना का ये ट्विट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. उन्होंने एक्ट्रेस पर हिंदू त्योहारों का विरोध करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया.उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. लोगों ने तो उनकी फिल्में औऱ शो को बॉयकॉट करने तक की बात कह दी थी.

इतना ही नहीं बल्कि कई यूजर्स ने तो उनसे माफी मांगने और सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने तक की बात कही थी.रुबीना ने ट्रोल्स को कराहा जवाब दिया था. एक्ट्रेस ने लिखा,'हिंदू विरोधी??? क्या सचमुच तुम लोगों का दिमाग खराब है?'एक्ट्रेस ने इसके बाद एक औऱ पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा वो दूसरों की नींद और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के खिलाफ हैं, त्योहार के नहीं.

Published at : 20 Oct 2025 10:19 AM (IST)
