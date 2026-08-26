Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है...' आसिम रियाज पर भड़कीं रुबीना दिलैक, कहा- 'बार-बार गालियां...'

'जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है...' आसिम रियाज पर भड़कीं रुबीना दिलैक, कहा- 'बार-बार गालियां...'

रुबीना दिलैक ने 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट आसिम रियाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि 'बैटलग्राउंड' शो के दौरान वो क्रू से बदतमीजी से पेश आते थे और गालियां भी देते थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Aug 2026 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस' की एक्स कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना ने अपने बॉयफ्रेंड आसिम रियाज पर हिंसा और धर्म बदलने के आरोप लगाए थे. वहीं अब बिग बॉस की एक अन्य कंटेस्टेंट और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने भी आसिम पर भड़ास निकाली है. इस पर भड़ते हुए रुबीना ने खुलास किया कि 'बैटलग्राउंड सीज़न 1' के सेट पर आसिम क्रू के साथ बदतमीजी करता था और बार-बार गालियां देता था.

रुबीना बोलीं- 'जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है..'

बता दें कि इन दिनों रुबीना दिलैक अपने पति अभिनव शुक्ला, एक्ट्रेस हिना खान और हिना के पति रॉकी जायसवाल के साथ मिलकर एक पॉडकास्ट 'The4POV' चला रही हैं. इस पर रुबीना ने आसिम के 'बैटलग्राउंड सीज़न 1'  के दौरान किए गए बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की.

ये भी पढ़ें: शिल्पा शेट्टी से सलमान खान तक, अपने पेट डॉग्स पर जान छिड़कते हैं ये सितारे

रुबीना ने कहा, 'उसने दावा किया कि शो की टीआरपी उसकी वजह से है. उसके कारण बिग बॉस इतना हिट हुआ और खतरों के खिलाड़ी को इतनी हाइप मिली. उसी की वजह से बैटलग्राउंड इतना हिट हुआ. अरे तेरी वजह से? जिस थाली में खाता है उसी थाली में थूकता है.' इस पर रॉकी कहते हैं, 'वो मशीन गन चलाता है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Faltu Reel (@faltureel)

क्रिएटिव्स से इतनी बदतमीज़ी और गालियां

रुबीना ने आगे कहा, 'वो इतनी बदतमीजी से क्रिएटिव्स से बात करता था, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं अगर कोई शो कर रही हूं तो मेरे लिए मेकर्स और क्रू परिवार जैसे हैं. कोई उन पर उंगली कैसे उठा सकता है. बार बार जाकर उन्हें गाली दो. सब उसे समझाते थे. दुर्भाग्य से, एक रियलिटी शो, और आज वो कहां है?' बता दें कि आसिम और रुबीना शो 'बैटलग्राउंड' में साथ काम कर चुके हैं. 

हिमांशी खुराना ने लगाए आसिम रियाज गंभीर पर गंभीर आरोप

बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट आसिम रियाज और हिमांशी खुराना हाल ही में एक दूसरे पर हमलावर हुए थे. दोनों कभी रिलेशन में थे और फिर अलग हो गए थे. हिमांशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया था. इन आरोपों पर आसिम ने कहा था कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा. इसके बाद हिमांशी ने बताया था कि उनके पास रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज भी है. 

ये भी पढ़ें: शादी के पहले साल में नागा चैतन्य से क्यों दूर रही थीं शोभिता? चौंकाने वाली है वजह

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Asim Riaz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है...' आसिम रियाज पर भड़कीं रुबीना दिलैक, कहा- 'बार-बार गालियां...'
'जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है...' आसिम रियाज पर भड़कीं रुबीना दिलैक
टेलीविजन
100 ऑडिशन के बाद भी नहीं मिला काम, अब यूट्यूब से नोट छाप रहे अर्चना के बेटे आर्यमान, खरीदेंगे आलीशान घर
100 ऑडिशन के बाद भी नहीं मिला काम, अब यूट्यूब से नोट छाप रहे अर्चना के बेटे आर्यमान
टेलीविजन
आकांक्षा चमोला के बाइसेक्सुअल होने का पता चलने पर कैसा था गौरव खन्ना के पैरेंट्स का रिएक्शन?
आकांक्षा चमोला के बाइसेक्सुअल होने का पता चलने पर कैसा था गौरव खन्ना के पैरेंट्स का रिएक्शन?
टेलीविजन
'मुश्किलों का सामना करना पड़ता है', पति संग घरेलू हिंसा केस पर अदिति शर्मा ने तोड़ी चुप्पी
'मुश्किलों का सामना करना पड़ता है', पति संग घरेलू हिंसा केस पर अदिति शर्मा ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

मौत बनकर आया सैलाब, सब बर्बाद!
कपड़े या सोच...जंग किस पर?
महाप्रलय की दर्दनाक तस्वीरें आईं सामने, तबाही का मंजर देख कांप उठेगी रूह!
Bollywood News: The Vvaan Force of the Forrest जंगल ने सिद्धार्थ को क्यों चुना? टीजर ने छोड़ा बड़ा राज! (26.08.26)
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
महाराष्ट्र
कृति सेनन Ad विवाद: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'ध्यान भटकाने...'
कृति सेनन Ad विवाद: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'ध्यान भटकाने...'
क्रिकेट
लगातार 22 रिव्यू फेल! इस भारतीय गेंदबाज की फूटी किस्मत; शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज
लगातार 22 रिव्यू फेल! इस भारतीय गेंदबाज की फूटी किस्मत; शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
इंडिया
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget