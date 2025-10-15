रुबीना दिलैक टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं.वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. रुबीना ने अभिनव शुक्ला संग शादी की है. दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.

लेकिन, एक दौर था जब रुबीना और अभिनव ने अपनी शादी में मुश्किलों का सामना किया. 'बिग बॉस' के दौरान खुद रुबीना ने इस बात का खुलासा किया था. इन दिनों रुबीना और अभिनव दोनों ही रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं.

पति पत्नी और पंगा का अपकमिंग एपिसोड होगा मजेदार

शो में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद की जा रही है. हालांकि, इसी दौरान अब एक्ट्रेस को बड़ी चेतावनी मिल चुकी है. ऐसा दावा किया गया है कि अभिनव की तरह से उन्हें शादी में धोखा मिलेगा.आपको बता दें 'पति पत्नी और पंगा' का आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है.

दरअसल, अपकमिंग एपिसोड में एकता कपूर नजर आएंगी, इस दौरान वो एक ज्योतिष को भी बुलाएंगी. शो में ज्योतिष सभी कलाकारों के भविष्य के बारे में बताने वाला है. ईशा मालवीय को ज्योतिष ने सलाह दिया कि 10 साल के अंदर शादी ना करें. ईशा इस बात को सुन हैरान रह जाती हैं.

ज्योतिष ने की भविष्यवाणी

उसके बाद रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला का नंबर आता है. ज्योतिष की तरफ से अभिनव और रुबीना की शादी टूटने का हिंट मिलता है.दऱअसल, लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिल रहा है कि ज्योतिष बोलते हैं,'रुबीना जी जिस दिन दिल का तार टूटा. उस दिन अभिनव के दिल का तार कहीं और जुड़ जाएगा.'ज्योतिष की बात सुनने के अभिनव को रुबीना घूरने लग जाती हैं और बाकी कंटेस्टेंट्स हंसने लग जाते हैं.

