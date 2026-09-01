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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'फैमिली फुल हाउस' शो से रोहित शर्मा कर रहे टीवी पर डेब्यू, जानें कब और कहां देखें

'फैमिली फुल हाउस' शो से रोहित शर्मा कर रहे टीवी पर डेब्यू, जानें कब और कहां देखें

रोहित शर्मा अब क्रिकेट के मैदान के बाद टीवी पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. उनका नया शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा अब क्रिकेट के मैदान के बाद टीवी की दुनिया में अपनी नई और धमाकेदार पारी शुरू करने वाले हैं. सोनी टीवी पर उनका नया रियलिटी शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' शुरू होने जा रहा है. इस शो के जरिए 'हिटमैन' पहली बार टीवी पर एक अलग अंदाज में नजर आएंगे. आखिरकार शो की रिलीज डेट भी सामने आ गई है. तो चलिए जानते हैं कि आप रोहित शर्मा के इस नए शो को कब और कहां देख सकते हैं.

'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' का प्रोमो रिलीज
सोनी टीवी ने हाल ही में 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' का नया प्रोमो जारी किया है. प्रोमो में रोहित शर्मा के फेमस 'गार्डन' और 'गली क्रिकेट' वाले डायलॉग्स सुनने को मिल रहे हैं. वीडियो में फैंस बार-बार रोहित से उनका वायरल 'गार्डन' वाला डायलॉग बोलने की फरमाइश करते नजर आते हैं. इससे रोहित थोड़ा परेशान हो जाते हैं और मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'सिर्फ दो लाइनें क्या बोल दीं, मैं इतना वायरल हो गया. अगर पूरा शो आएगा तो पता नहीं क्या होगा.'

 
 
 
 
 
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कब और कहां देखें शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा'?
रोहित शर्मा का नया शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' 19 सितंबर 2026 से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा. रोहित शर्मा को अब तक फैंस ने ज्यादातर क्रिकेट के मैदान पर ही देखा है. ऐसे में टीवी पर उनका एक अलग अंदाज देखना फैंस के लिए काफी खास होने वाला है. 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' एक फैमिली एंटरटेनर शो है, जिसमें रोहित का मस्ती भरा और अनदेखा अंदाज देखने को मिलेगा.

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शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस
प्रोमो सामने आते ही रोहित शर्मा के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग शो को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया, 'मुझसे इंतजार नहीं हो रहा.' वहीं, दूसरे ने लिखा, 'रो और 19 तारीख की कहानी एक कभी न खत्म होने वाली प्रेम कहानी है.' एक अन्य फैन ने कहा, 'मैं हिटमैन का शो देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं.' 

फैमिली फुल हाउस' शो से रोहित शर्मा कर रहे टीवी पर डेब्यू, जानें कब और कहां देखें

क्रिकेट में शानदार रहा है रोहित शर्मा का सफर
रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के सबसे पॉपुलर्स खिलाड़ियों में से एक हैं. पिछले एक दशक से ज्यादा समय में उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. बतौर कप्तान उन्होंने भारत को 2024 टी20 विश्व कप का खिताब दिलाया था. इसके अलावा वो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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