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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनRaghuram Birthday: 'रोडीज' से चमकी रघुराम की किस्मत, ऐसे एक रिजेक्शन ने बना दिया पॉपुलर स्टार

Raghuram Birthday: 'रोडीज' से चमकी रघुराम की किस्मत, ऐसे एक रिजेक्शन ने बना दिया पॉपुलर स्टार

रघु राम ने टीवी के साथ-साथ फिल्मों में भी काम किया. वो 'तीस मार खान' और 'झूठा ही सही' जैसी फिल्मों में नजर आए. हालांकि, फिल्मों में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली पर उन्होंने हर फील्ड में कोशिश जारी रखी.

By : आईएएनएस | Updated at : 14 Apr 2026 10:51 PM (IST)
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टीवी की दुनिया के चर्चित सितारे रघुराम ने जिंदगी में काफी स्ट्रगल देखा. आज भले ही लोग उन्हें उनके सख्त अंदाज और रियलिटी शो के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कभी गायक बनने का सपना देखा था. ये सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उसी असफलता ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.

रघुराम की जिंदगी

रघुराम का जन्म 15 अप्रैल 1973 को दिल्ली में हुआ था. उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता और उनके साथ उनके जुड़वा भाई राजीव लक्ष्मण भी बड़े हुए. दोनों भाइयों के बीच हमेशा गहरी दोस्ती रही और यही साथ आगे चलकर उनके करियर में भी दिखा. पढ़ाई पूरी करने के बाद रघु ने मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया.

इस शो से मिली पहचान

करियर की शुरुआत में रघु राम ने कई छोटे-बड़े काम किए, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिली जब उन्होंने रियलिटी शो 'एमटीवी रोडीज' से जुड़कर इसे एक नया रूप दिया. इस शो में उनका गुस्सैल और सख्त अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. उन्होंने शो को युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बनाया, जहां वे अपनी असली सोच और पर्सनैलिटी दिखा सकें. यही वजह है कि यह शो लंबे समय तक पॉपुलर बना रहा.

 
 
 
 
 
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लेकिन इस सफलता के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है. रघु राम ने एक समय पर सिंगर बनने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने 'इंडियन आइडल' के पहले सीजन में ऑडिशन भी दिया था. उस समय शो के जजों को उनका गाना पसंद नहीं आया और उन्हें वहीं से बाहर कर दिया गया. बाद में रघु ने खुद बताया कि उस दौरान उनका व्यवहार थोड़ा अलग और मजाकिया था, जिसे जजों ने गंभीरता से ले लिया. ये घटना उनके लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.

इस असफलता के बाद रघुराम ने अपने करियर की दिशा बदली और टीवी प्रोडक्शन की दुनिया में पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया. उन्होंने धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई और फिर 'रोडीज' जैसे शो के जरिए बड़ी सफलता हासिल की. उन्होंने 'एमटीवी स्प्लिट्सविला' जैसे शो में भी काम किया.

 

 

Published at : 14 Apr 2026 10:51 PM (IST)
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