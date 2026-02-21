हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रवि दुबे और सरगुन मेहता के घर गूंजने वाली है किलकारी? शादी के 12 साल बाद प्रेग्नेंसी के फैले रूमर्स

Ravi- Sargun Pregnancy Rumours: रवि दुबे और सरगुन मेहता की प्रेग्नेंसी के रूमर्स फिर से फैल गए हैं. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कपल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 08:05 AM (IST)
टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता शादी के 12 साल बाद एक बार फिर प्रेग्नेंसी की अटकलों को लेकर सुर्खियो में आ गए हैं. इस जोड़ी ने साल 2013 में शादी की थी. तब से इस कपल को इनके मज़बूत रिश्ते और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए पसंद किया जाता रहा है. वहीं एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये जोड़ी शादी के 12 साल बाद अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं और पेरेंटहुड में कदम रख सकते हैं.

क्या शादी के 12 साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं रवि-सरगुन?
टेली क्रिएट्स द्वारा शेयर की गई एक मोस्ट के मुताबिक, सरगुन और रवि के घर नन्हा मेहमान आने वाला है. अगर यह खबर सच होती है, तो यह कपल शादी के एक दशक से ज़्यादा समय बाद पेरेंटहुड को अपनाएगा. हालांकि, न तो रवि और न ही सरगुन ने अब तक इन दावों पर कोई जवाब दिया है, और रिपोर्ट्स अभी भी अनवेरिफाइड हैं.

पब्लिक अपीयरेंस के बाद अफवाहें फैलीं
यह पहली बार नहीं है जब कपल इस तरह की अटकलों से घिरा हुआ है. प्रेग्नेंसी की  अफवाहों ने सबसे पहले तब ज़ोर पकड़ा जब रवि और सरगुन अपने शो जूलियट जट्ट दी को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस 19 में आए थे. टीवी पर आने के तुरंत बाद, दोनों को एक साथ एक हॉस्पिटल के बाहर देखा गया, जिससे फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे. हालांकि कपल ने अपने आने का मकसद साफ नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर रूमर्स फैल गए कि ये जोड़ी प्रेगनेंट हैं. इतनी चर्चा के बाद भी, कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया.

वहीं इस बार उनकी चुप्पी के बाद और ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं कि कपल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहा है.  फिलहाल, फैंस अंदाज़े लगा रहे हैं और कपल के इन खबरों को कन्फर्म करने या खारिज करने का इंतज़ार भी कर रहे हैंय

रवि और सरगुन की लव स्टोरी
रवि और सरगुन का रिश्ता 12/24 करोल बाग के सेट पर शुरू हुआ, जहां उन्होंने एक ऑन-स्क्रीन कपल का रोल किया था. उनकी केमिस्ट्री जल्द ही असल ज़िंदगी में रोमांस में बदल गई, हालाँकि उन्होंने इसे पब्लिक करने से पहले पांच महीने तक अपने रिश्ते को छिपाकर रखा था. बाद में रवि ने दिसंबर 2012 में नच बलिए 5 में अपने शो के दौरान सरगुन को प्रपोज़ किया, जो एक शानदार टेलीविज़न पल था जिसने पूरे देश में दिल जीत लिया. इस कपल ने 7 दिसंबर, 2013 को शादी की थी. तब से ये जोड़ी कपल गोल सेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है.

रवि-सरगुन करियर
जहां सरगुन पंजाब के सबसे सफल स्टार्स में से एक बन गई हैं, वहीं रवि अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, दर्शक रणबीर कपूर स्टारर आने वाली फिल्म रामायण में उन्हें "लक्ष्मण" के रोल में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Published at : 21 Feb 2026 08:04 AM (IST)
Embed widget