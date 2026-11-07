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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनरसिका दुग्गल की स्कॉटलैंड में मनेगी दिवाली, नई सीरीज की शूटिंग के बीच परिवार को करेंगी मिस

रसिका दुग्गल की स्कॉटलैंड में मनेगी दिवाली, नई सीरीज की शूटिंग के बीच परिवार को करेंगी मिस

एक्ट्रेस रसिका दुग्गल इस साल स्कॉटलैंड में अपनी नई सीरीज की शूटिंग के बीच दिवाली का त्योहार मनाएंगी. इस दौरान उन्हें मुंबई में अपने परिवार, घर और दिवाली की पुरानी परंपराओं की कमी खलेगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 07 Nov 2026 02:56 PM (IST)
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एक्ट्रेस रसिका दुग्गल के लिए इस बार की दिवाली थोड़ी अलग होने वाली है. जहां त्योहारों का मौसम परिवार के साथ खुशियां मनाने, घर को रोशनी से सजाने और पुरानी परंपराओं को निभाने का मौका होता है, वहीं इस साल एक्ट्रेस दिवाली अपने घर से दूर स्कॉटलैंड में मनाएंगी. वह वहां अपनी अगली अनाम सीरीज़ की शूटिंग शुरू करने जा रही हैं.

मिर्ज़ापुर: द मूवी की बड़ी सफलता और बीना त्रिपाठी के दमदार किरदार के लिए मिल रहे दर्शकों के भरपूर प्यार के बाद रसिका अब अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गई हैं. हालांकि, इस दौरान उन्हें मुंबई में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने का मौका नहीं मिलेगा. अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जानी जाने वाली रसिका इस बार स्कॉटलैंड में काम करते हुए ही दिवाली के जश्न को खास बनाने की कोशिश करेंगी.

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परिवार के साथ त्योहार मनाना आएगा याद

दिवाली के दौरान शूटिंग करने और इस साल परिवार से दूर रहने के बारे में बात करते हुए रसिका दुग्गल कहती हैं, दिवाली हमेशा से मेरे लिए परिवार के साथ समय बिताने का एक खास मौका रही है और इस साल मुंबई में सभी के साथ त्योहार मनाना मुझे बहुत याद आएगा. त्योहारों के दौरान घर पर रहने का अपना अलग ही सुकून होता है. अच्छा खाना, अपनों के साथ समय बिताना और उन छोटी-छोटी परंपराओं को निभाना, जिनसे दिवाली का असली एहसास होता है.

लेकिन एक कलाकार के तौर पर कई बार हमें ऐसे खास मौकों पर भी काम के सिलसिले में घर से दूर रहना पड़ता है और यह हमारे काम का ही एक हिस्सा है. मैं स्कॉटलैंड में अपनी अगली सीरीज़ की शूटिंग को लेकर काफी उत्साहित हूं और उम्मीद करती हूं कि वहां सेट पर भी दिवाली की थोड़ी खुशियां और रौनक लेकर जा सकूंगी.

 
 
 
 
 
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शूटिंग के बीच मनाएंगी दिवाली

इस बार दिवाली काम करते हुए ही मनेगी, लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो किसी शुभ दिन पर वह काम करना, जिससे आप प्यार करते हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है! साथ ही, फिल्म की पूरी टीम के साथ भी व्यस्त शूटिंग के बीच कुछ ऐसे पल मिल ही जाते हैं, जहां सभी मिलकर खुशियां बांटते हैं. मुंबई लौटने के बाद मैं परिवार के साथ छूटे हुए सारे पलों की भरपाई जरूर करूंगी!

रसिका दुग्गल ने अपने करियर के इस नए पड़ाव की शुरुआत कर रही हैं और उनकी यह वर्किंग दिवाली उनके काम के प्रति लगन और जुनून को दिखाती है. इस त्योहार के मौसम में भले ही स्कॉटलैंड उनका काम करने का ठिकाना होगा, लेकिन वह अपने घर की गर्माहट और दिवाली की खुशियां अपने साथ लेकर जाएंगी. यह दिखाता है कि कितनी भी बिजी डेली रूटीन क्यों न हो, खुशियां और त्योहार मनाने के मौके कहीं भी ढूंढे जा सकते हैं.

Published at : 07 Nov 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Rasika Dugal
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