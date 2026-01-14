शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे की तुलना पर बोलीं रश्मि देसाई, कहा- 'ये सम्मान की कमी की तरह'

टीवी की दुनिया में अंगूरी भाभी का किरदार हमेशा से ही दर्शकों के दिलों के करीब रहा है. इस किरदार को सबसे पहले पॉपुलर बनाने वाली शिल्पा शिंदे ने अब दस साल बाद 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' में वापसी की. उनकी वापसी और उनके हालिया बयान ने दर्शकों और मीडिया में काफी चर्चा पैदा कर दी.

शिल्पा ने कहा कि अंगूरी भाभी हमेशा से वह ही रही हैं और वह अपनी किसी से भी तुलना नहीं करती. इस बयान पर कई लोगों की राय अलग-अलग रही, और इसी बीच आईएएनएस से बात करते हुए एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपने विचार साझा किए. बता दें कि इससे पहले अंगूरी भाभी का किरदार शुभांगी अत्रे ने निभाया था

शिल्पा और शुभांगी की तुलना पर बोलीं रश्मि देसाई

आईएएनएस से बात करते हुए रश्मि देसाई ने कहा, 'शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे दोनों ही शानदार कलाकार हैं और दोनों ने अपने-अपने समय में अंगूरी भाभी के किरदार को निभाने में अपनी पूरी मेहनत और क्षमता लगाई है. इस तरह की तुलना करना ठीक नहीं है.' उन्होंने कहा, 'शिल्पा शिंदे एक सीनियर एक्ट्रेस हैं, और उनकी तुलना करना सम्मान की कमी की तरह है. एक्टिंग में किसी की जगह केवल मेहनत और प्रदर्शन से तय होता है, और इस तरह के बयान को गलत नजर से देखने की जरूरत नहीं है.'

रश्मि ने कहा, 'शिल्पा शिंदे बेबाक शख़्सियत वाली एक्ट्रेस हैं. उन्होंने जो बयान दिया, वह उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और उनके करियर के अनुभव का हिस्सा है. उन्होंने कभी भी शो छोड़ने का मन नहीं बनाया, और अब जब वह वापस आई हैं, यह उनके लिए घर लौटने जैसा अनुभव है. दर्शकों को इस वापसी का स्वागत करना चाहिए और इस किरदार की यात्रा का सम्मान करना चाहिए.'

रश्मि ने आगे कहा, 'शुभांगी अत्रे ने भी इस किरदार के लिए बहुत मेहनत की है. उन्होंने अंगूरी भाभी के रूप में अपने समय में दर्शकों को खूब एंटरटेन किया और इस किरदार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई. दोनों कलाकारों की मेहनत की कदर करनी चाहिए और तुलना करने की जरूरत नहीं है.' उन्होंने कहा, 'शो में शिल्पा की वापसी एक नया अध्याय है, लेकिन इससे यह नहीं भूलना चाहिए कि शुभांगी ने भी इस किरदार को जीवंत बनाने में अपना योगदान दिया''