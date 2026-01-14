भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी के कैरेक्टर में शिल्पा शिंदे ने जैसे की वापसी की वैसे ही नए-नए विवादों ने जन्म ले लिया. आपको बता दें पहले शिल्पा ने शो को छोड़ दिया था. उसके बाद शुभांगी अत्रे की शो में एंट्री हुई थी.शुभांगी ने जब शो छोड़ा तो शिल्पा ने वापसी की है.

हालांकि, इस दौरान शिल्पा और शुभांगी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली. एक-दूसरे के खिलाफ दोनों ने काफी कुछ कहा.अब रश्मि देसाई ने इस पर रिएक्ट किया है.रश्मि ने शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे दोनों को मेहनती बताया. साथ ही ये भी कहा कि दोनों की तुलना करना सीनियर एक्टर्स की बेइज्जती है.

आपको बता दें शिल्पा ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में की थी, जबकि शुभांगी ने 2007 में करियर की शुरुआत की थी. इसके अनुसार शिल्पा इंडस्ट्री में शुभांगी से 8-9 साल बड़ी हैं.

रश्मि देसाई ने दिया रिएक्शन

हालांकि, इस दौरान शिल्पा और शुभांगी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली. एक-दूसरे के खिलाफ दोनों ने काफी कुछ कहा.

अब रश्मि देसाई ने इस पर रिएक्ट किया है.रश्मि ने शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे दोनों को मेहनती बताया. साथ ही ये भी कहा कि दोनों की तुलना करना सीनियर एक्टर्स की बेइज्जती है.

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में रश्मि देसाई ने कहा कि शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे दोनों ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं. दोनों ने ही अंगूरी भाभी के किरदार को बखूबी निभाया है. रश्मि ने कहा,'देखिए, एक सीनियर एक्ट्रेस होने के नाते, मुझे नहीं लगता कि शिल्पा खुद की तुलना शुभांगी अत्रे से करना पसंद करेंगी. अगर उनसे तुलना करने को कहा जाए तो ये सीनियर एक्ट्रेस के रूप में उनकी बेइज्जती है.'

अगर उनसे तुलना करने को कहा जाए तो ये सीनियर एक्ट्रेस के रूप में उनकी बेइज्जती है.'रश्मि ने कहा,'शुभांगी ने उस किरदार के लिए काफी मेहनत की है. शिल्पा दीदी एक बहुत ही बेबाक पर्सनैलिटी वाली हैं. वो बेबाक बयान देती हैं, लेकिन उनकी अपनी भी एक जर्नी रही है.

कभी भी वो शो को छोड़ना नहीं चाहती थीं और अब जब वो वापस आई हैं, तो ये उनके लिए घर वापसी जैसा है. इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को उनका स्वागत करना चाहिए.शुभांगी ने भाभीजी के रूप में जो भी दौर जिया है, वो भी उनकी मेहनत का फल है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती.

