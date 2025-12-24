रवि दुबे की गिनती उनक एक्टर्स में होती है, जिन्होंने टीवी से लेकर ओटीटी तक पर खूब नाम कमाया.एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी साथ ही उन्होंने कई टीवी शोज भी होस्ट किए हैं. अब रवि दुबे बड़े पर्दे पर कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

वो नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका में नजर आने वाले हैं.फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं. रवि ने अपने करियर की शुरुआत स्त्री तेरी कहानी से 2006 में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था. उसके बाद वो 'डोली सजा के' और 'यहां के हम सिकंदर' जैसे शोज में नजर आए.

इन शोज से रवि को मिली पॉपुलैरिटी

रवि को 'सास बिना ससुराल' और 'जमाई राजा' जैसे शोज से खूब पॉपुलैरिटी मिली. इसके अलावा वो डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 5' और 'फियर फैक्टर:खतरों के खिलाड़ी 8' का भी हिस्सा रह चुके हैं.चलिए जानते हैं 'रामायण' के लक्ष्मण यानी रवि दुबे कौन से धर्म को फॉलो करते हैं.

रवि दुबे के इंस्टाग्राम पर कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, जिसमें वो मंदिर में पूजा करते, गंगा मां की आरती करते और गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आते हैं. एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में एग्जाम में फेल हो गए थे.

View this post on Instagram A post shared by Ravie Dubey (@ravidubey2312)

ऐसे बदला धर्म

वो इतने ज्यादा निराश हो गए थे कि उन्हें आत्महत्या तक करने का ख्याल आने लगा था. लेकिन खुशकिस्मती से जल्द ही उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया. एक्टर ने कहा,'ध्यान लगाना और बौद्ध धर्म अब मेरी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुका है.इन्होंने सच में जिंदगी को लेकर मेरा नजरिया बदल दिया है.

मैंने बौद्ध धर्म तब अपनाना शुरू किया, जब बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था. मैंने उस समय मंत्र जपना शुरू किया.' मालूम हो रवि दुबे निचिरेन बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं.ये महायान बौद्धा धर्म की एक शाखा है, जो 13वीं सदी के जापानी बौद्ध भिक्षु निचिरेन की शिक्षाओं पर आधारित है.

ये कामाकुरा काल के स्कूलों में से एक है. इसकी शिक्षाएं निचिरेन द्वारा लिखे गए या उनसे जुड़े लगभग 300-400 मौजूदा पत्रों और ग्रंथों से ली गई हैं.मालूम हो रवि दुबे हिंदी परिवार में पैदा हुए हैं. लेकिन, अब बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके हैं.

ये भी पढ़ें:-भारती सिंह ने न्यूबॉर्न बेबी काजू से की मुलाकात, डिलीवरी के 4 दिन बाद बेटे से मिलकर हुईं इमोशनल