Ramzan 2026: सुम्बुल तौकीर-फलक नाज से लेकर इकबाल खान तक, इन टीवी सितारों ने शेयर की इफ्तार की सबसे प्यारी यादें
Ramzan 2026: रमजान का महीना अपने साथ इबादत, सुकून और शुक्रगुजारी का एहसास लेकर आता है. ऐसे में टीवी सितारे भी इस खास वक्त में अपनी इफ्तार से जुड़ी प्यारी यादें साझा करते नजर आते हैं.
टीवी एक्ट्रर्स शीजान खान, फलक नाज, सुम्बुल तौकीर खान और इकबाल खान रमजान के पवित्र महीने से मिलने वाली खुशी पर अपने विचार साझा किए. बचपन में इफ्तार के बेसब्री से इंतजार करने की यादों से लेकर सालो में रमजान के बदलते मतलब तक, इन सितारें ने बताया कि उनके लिए समय के साथ रमजान का मतलब कैसे बदलता गया.
