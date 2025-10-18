TV के 'लक्ष्मण' की 'बहू' सारा खान पति संग हुई रोमांटिक, भड़के यूजर्स ने कहा- कब तक चलेगी शादी?

'बिदाई' में साधना की भूमिका निभाकर घर -घर में पॉपुलर होने वाली सारा खान ने कुछ दिनों पहले ही सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक संग शादी की है. एक्ट्रेस अब इस न्यू फेज को एंजॉय करने में लगी हुई हैं. सारा फिलहाल कितनी खुश हैं, इसका अंदाजा उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देख लगाया जा सकता है.

हाल ही में एक्ट्रेस ने पति के संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पति के संग रोमांटिक अंदाज में नजर आईं. इतना ही नहीं तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा ने अपने पति को दर्द की दवा और अपना दिल बताया है. सारा और कृष की जोड़ी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

यूजर्स कर रहे हैं जमकर ट्रोल

वहीं, ट्रोल्स एक बार फिर से एक्ट्रेस के पीछे पड़ गए हैं.एक यूजर ने तो सारा को खान सरनेम हटाने तक की सलाह दे डाली है. यूजर ने लिखा,'अब तो खान हटा दो.'एक यूजर ने तो हद ही कर दी और पूछा,'ये शादी कब तक चलेगी? क्योंकि तुमने अपने सारे बॉयफ्रेंड कुछ महीनों में ही छोड़ दिए.'

View this post on Instagram A post shared by Saaraa Khan (@ssarakhan)

एक ने बोला,'भाई, भाभी को हिंदू बना दो.'आपको बता दें कि सारा खान ने कृष पाठक के संग 6 अक्तूबर को कोर्ट मैरिज की थी. एक्ट्रेस ने जब सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की तो लोगों ने उन्हें काफी भला-बुरा कहा था. अब एक बार फिर से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

दिसंबर में होगी आलीशान शादी

हालांकि, सारा इन सबसे बेपरवाह हैं. बता दें सारा और कृष इसी साल दिसंबर में आलीशान तरीके से शादी करने वाले हैं, दोनों सात फेरे लेंगे जिसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं.बता दें उम्र में सारा अपने पति कृष पाठक से 4 साल छोटी हैं. शादी से पहले सारा और कृष लिव इन में रह रहे थे. उनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. उसके बाद दोनों ने एक साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था.

