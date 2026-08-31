ऑन-स्क्रीन 'भाभी' को बना लिया पत्नी, ऐसी रही राम कपूर की गौतमी संग लव स्टोरी

छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता राम कपूर ने अपनी दमदार अदाकारी से घर-घर में लोकप्रियता हासिल की है. 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो से वो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे. वहीं हाल ही में एक्टर को रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में देखा गया था. अपनी एक्टिंग और शोज के साथ-साथ राम कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ से भी सुर्खियां बटोरी है. उन्होंने अपनी को-एक्ट्रेस गौतमी कपूर से शादी की थी.

पिता अनिल कपूर से रही अनबन

राम कपूर आज 53 साल के हो चुके हैं. इस मशहूर टीवी अभिनेता का जन्म 1 सितंबर 1973 को देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था. उनके पिता अनिल कपूर जाने-माने बिजनेसमैन थे. वो चाहते थे कि राम उनका उनके बिजनेस में हाथ बटाए. हालांकि राम ने एक्टिंग करने का फैसला लिया था तो उनके रिश्ते में दरार पड़ गई थी. राम ने लॉक अप सीजन 2 में खुद ये खुलासा किया था.

कभी ऑन स्क्रीन भाभी थीं पत्नी गौतमी

राम कपूर ने कई सीरियल्स में काम किया है, हालांकि उनके लिए जो शो लाइफ बदलने वाला साबित हुआ था वो है 'बड़े अच्छे लगते हैं'. इसमें एक्ट्रेस साक्षी तंवर के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. उन्होंने दूरदर्शन के शो 'न्याय' से टीवी डेब्यू किया था. इसके बाद वो साल 2002 के शो 'घर एक मंदिर' में नजर आए थे.

इस शो में गौतमी कपूर ने भी काम किया था. बता दें कि इस शो के सेट पर ही गौतमी और राम की पहली मुलाकात हुई थी. इसमें दोनों देवर-भाभी का किरदार निभाते थे. शो पर साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे.

2003 में रचाई थी शादी

शो में बाद में गौतमी के पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनकी शादी उनके देवर यानी राम कपूर से हो जाती है. दूसरी ओर असल जिंदगी में भी दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे. इस कपल ने साल 2003 में शादी रचाकर अपने रिश्ते को नया नाम दिया था. अब दोनों एक बेटे और एक बेटी के पैरेंट्स हैं. कपल ने साल 2006 में बेटी सिया कपूर और साल 2009 में बेटे अक्स कपूर का वेलकम किया था.