Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनगौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार

गौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार

रक्षाबंधन के मौकै पर गौरव खन्ना, कृष्णा अभिषेक और माही विज समेत कई टीवी सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है. इन सितारों के पोस्ट खूब वायरल हो रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

आज देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस खास मौके पर टीवी सेलेब्स ने भी भाई-बहन के साथ तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन की झलक दिखाई और एक-दूसरे पर प्यार लुटाया.

कृष्णा अभिषेक ने शेयर किया पोस्ट
एक्टर और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने रक्षाबंधन  के मौके पर अपनी बहन और एक्ट्रेस आरती सिंह के साथ कई पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों साथ में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, हैप्पी राखी. सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए. तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और मेरा ख्याल रखती हो, और मैं भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूं. जैसी हो वैसी ही रहना लव यू.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gaurav Khanna (@gauravkhannaofficial)

गौरव खन्ना ने भी दी बधाई
टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने भी अपनी बहन संग कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. एक्टर ने लिखा, 'हर बेहतरीन छोटे भाई-बहन के पीछे, एक बहुत थकी हुई बड़ी बहन होती है. बचपन में रिमोट कंट्रोल के लिए हुई लड़ाइयों से लेकर जिंदगी के बड़े सबक सिखाने तक, हर चीज के लिए तुम्हारा धन्यवाद. प्रिया दी, तुम जैसी बड़ी बहन होने का मतलब है कि मुझे जिंदगी की मुश्किलों का सामना कभी अकेले नहीं करना पड़ता. हैप्पी रक्षा बंधन, प्रिया दी.'

ये भी पढ़ेंः अनुपम खेर से लेकर कंगना-जेनेलिया तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे मनाया रक्षाबंधन

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gaurav Khanna (@gauravkhannaofficial)

माही विज ने यूं मनाया रक्षाबंधन  
एक्ट्रेस माही विज के भाई ने भी सोशल मीडिया पर राखी सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस उन्हें राखी बांधती दिखीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक ऐसी दबंग बहन होना, जिसका दिल सबसे सॉफ्ट है, अपने आप में एक अलग ही स्वैग है.आई लव यू माही दीदी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kunwarr amarjeet singh (@kunwar08)


ये भी पढ़ेंः 'कुछ सीमाएं होनी चाहिए...' कृति सेनन के रक्षा बंधन एड पर भड़कीं प्रियंका चोपड़ा की मां

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
गौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार
गौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
टेलीविजन
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
टेलीविजन
'मेरे इनर गारमेंट्स पर कमेंट किए', काम्या पंजाबी ने 'कहता है दिल' के डायरेक्टर पर लगाए आरोप
'मेरे इनर गारमेंट्स पर कमेंट किए', काम्या पंजाबी ने 'कहता है दिल' के डायरेक्टर पर लगाए आरोप
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
विश्व
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, मार्क कार्नी ने दिया करारा जवाब
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
ट्रेंडिंग
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget