'बिग बॉस 20' के घर में काजी तौकीर को हुआ तेज बुखार, एविक्शन की खबरों पर टीम ने दिया रिएक्शन

सिंगर काजी तौकीर इन दिनों रिटलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहे हैं. वहीं हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि उन्हेको डेंगू हो गया है और इलाज के लिए उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर ले जाया गया है.

इन रूमर्स के बीच अब काजी तौकीर की टीम ने उनका हेल्थ अपडेट दिया है. टीम ने साफ किया है कि काजी पिछले कुछ दिनों से बुखार और कमजोरी से जूझ रहे हैं, लेकिन वो अभी भी 'बिग बॉस 20' के घर के अंदर ही हैं. उनका शो से एलिमिनेशन नहीं हुआ है.