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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' के घर में काजी तौकीर को हुआ तेज बुखार, एविक्शन की खबरों पर टीम ने दिया रिएक्शन

'बिग बॉस 20' के घर में काजी तौकीर को हुआ तेज बुखार, एविक्शन की खबरों पर टीम ने दिया रिएक्शन

'बिग बॉस 20' के घर में काजी तौकीर की तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद से उनके एविक्शन की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आने लगीं. अब उनकी टीम ने इस पर रिएक्शन दिया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 04:34 PM (IST)
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सिंगर काजी तौकीर इन दिनों रिटलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहे  हैं. वहीं हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि उन्हेको डेंगू हो गया है और इलाज के लिए उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर ले जाया गया है.

इन रूमर्स के बीच अब काजी तौकीर की टीम ने उनका हेल्थ अपडेट दिया है. टीम ने साफ किया है कि काजी पिछले कुछ दिनों से बुखार और कमजोरी से जूझ रहे हैं, लेकिन वो अभी भी 'बिग बॉस 20' के घर के अंदर ही हैं. उनका शो से एलिमिनेशन नहीं हुआ है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Oct 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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