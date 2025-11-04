एकता कपूर ने 2015 में 'नागिन' फ्रेंचाइजी शुरू की थी, तबसे लेकर आज तक दर्शकों के दिल पर राज कर रही है. अभी तक 'नागिन' के छह सीजन आ चुके हैं और अब सबकी नजर नागिन 7 पर टिकी हुई है. इस बार उड़ारियां फेम प्रियंका चाहर चौधरी इच्छाधारी नागिन के कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं.

प्रियंका के नए अवतार के साथ-साथ अब ये बात भी चर्चा में आ चुकी है कि क्या यही 'नागिन' फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी लीड नागिन होंगी? बता दें हर सीजन के नागिन की फीस चर्चा में रही है. कुछ हसीनाओं ने नागिन बनने के लिए मोटी फीस ली तो कुछ ने पॉपुलर होने के बाद भी कम फीस ली.

मौनी रॉय ने किया था इतना चार्ज

चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि नागिन के सिंहासन पर फीस के मामले में कौन है सबसे आगे.मौनी रॉय 'नागिन सीजन 1 और सीजन 2' में लीड रोल में नजर आई थीं. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस ने हर एपिसोड के लिए 1 से 2 लाख रुपये के बीच चार्ज किया था.

लेकिन, मौनी ने शो को जो सफलता दिलाई उसके अनुसार ये फीस पूरी तरह से जायज थी. 'नागिन 3' में सुरभि ज्योति ने लीड रोल निभाई थी. उन्हें बेला के रोल के लिए प्रति एपिसोड 60,000 रुपये मिले थे. वहीं, शो की विलेन नागिन विशाखा उर्फ अनीता हसनंदानी को 1 लाख रुपये प्रति एपिसोड मिला था.

तेजस्वी ने बनाया रिकॉर्ड

'नागिन 4' में निया शर्मा नजर आई थीं. उन्हें इस सीजन में प्रतिएपिसोड 40,000 रुपये दिये गए थे. उसके बाद नागिन 5 में सुरभि चंदना को देखा गया था. बानी के कैरेक्टर के लिए सुरभि ने प्रति एपिसोड 60,000 रुपये चार्ज किया था.वहीं 'नागिन 6' की लीड एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने न सिर्फ फीस के मामले में पुरानी नागिनों को टक्कर दिया, बल्कि अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी बनाया.

तेजस्वी को 'नागिन 6' के लिए प्रति एपिसोड 2 लाख रुपये की भारी भरकम फीस पर साइन किया गया था, आगे ये फीस बढ़कर ढ़ाई लाख हो गई थी.अब रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका चाहर चौधरी को 'नागिन 7' के लिए प्रति एपिसोड़ 1.5 रुपये मिल रहे हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नागिन सीजन की सबसे महंगी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश थीं.

