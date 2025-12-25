एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो 'नागिन' नए सीजन के साथ टीवी पर वापसी कर रहा है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी और नमिक पॉल लीड रोल में नजए आएंगे. ईशा सिंह और करण कुंद्रा भी शो में कैमियो करने वाले हैं. मेकर्स ने मीडिया के सामने मंगलवार को सीरियल की स्टारकास्ट को इंट्रोड्यूस किया.

इस दौरान प्रियंका और नमिक ने एक दूसरे के साथ डांस किया. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई.एक तरफ प्रियंका जहां टीवी की बड़ी स्टार हैं. वहीं, नमिक को अभी वो पहचान नहीं मिल पाई है.फीमेल फैंस के बीच नमिक ज्यादा हिट हैं. हालांकि, टीवी के सुपरस्टार वाला स्टारडम उन्हें हासिल नहीं हुआ.

अब जब 'नागिन 7' में नमिक की एंट्री हो गई है, तो जरूर ही उनके फैंडम में बढ़ोतरी होगी.आपको बता दें नमिक ने अपने करियर की शुरुआत जर्नलिस्ट के तौर पर की थी.इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में एंट्री मारी. उसके बाद उन्होंने मीडिया की नौकरी छोड़कर उन्होंने एक्टर बनने की ठान ली.

इन शोज में नमिक आ चुके हैं नजर

2015 में उन्होंने कुबूल है से एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्हें 'एक दूजे के वास्ते', 'एक दीवाना था', 'कवच..महाशिवरात्रि', 'कसौटी जिदगी की', 'लग जा गले', 'कुमकुम भाग्य' जैसे शो में दिखे. उसके बाद उन्हें 'द ट्रिप' के पहले सीजन में देखा गया.'एक दूजे के वास्ते' में भी उनके काम को काफी पसंद किया गया.

इस शो को उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट कहा गया. नमिक फिटनेस फ्रीक हैं, वो अपने इंटेंस लुक्स और दमदार पर्सनैलिटी की वजह से भी सुर्खियों में छाए रहते हैं.नागिन 7 में नमिक को प्रियंका के संग रोमांस करते देखा जाएगा. दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश है.

आपको बता दें कि 27 दिसंबर को नागिन 7 का टीवी पर प्रीमियर होगा. फैंस इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. नमिक भी इस शो को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये शो उनके करियर में नया मुकाम लेकर आएगा.

