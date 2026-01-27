1 फरवरी से कलर्स चैनल पर 'द 50' का आगाज होने जा रहा है. 50 दिन चलने वाले इस शो में 50 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे. बता दें हर दिन एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा. ऐसे में शो के शुरू होने से पहले चलिए जानते हैं कि कौन से कंटेस्टेंट्स सबसे ज्यादा दमदार हैं. इस शो में हिस्सा लेने वाले 50 कंटेस्टेंट्स में से 8 कंटेस्टेंट पहले भी रिएलिटी शोज के विनर रह चुके हैं. इसी वजह से इन्हें दमदार कंटेस्टेंट कहा जा रहा है. चलिए जानते हैं उनके नाम..

जानें कौन से कंटेस्टेंट्स जीत चुके हैं कौन सा रिएलिटी शो

इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर प्रिंस नरूला हैं. उन्होंनें एक या दो नहीं बल्कि चार रिएलिटी शोज जीते हैं. वो 'एमटीवी रोडीज 12', 'एमटीवी स्पिलट्सविला 8', 'बिग बॉस 9' और 'नच बलिए 9' के विनर रह चुके हैं.

दिव्या अग्रवाल और हामिद बरकजी इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं. दोनों ने दो रिएलिटी शोज जीते हैं. दिव्या अग्रवाल 'बिग बॉस ओटीटी 1' और 'ऐस ऑफ स्पेस' की विनर रह चुकी हैं. वहीं, हामिद बरकजी 'एमटीवी रोडीज रिवोल्यूशन' और 'स्प्लिट्सविलाX4' जीत चुके हैं.

शिव ठाकरे, उर्वशी ढोलकिया, सिद्धार्थ भारद्वाज, डिनो जेम्स और मनीषा रानी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. शिव ठाकरे ने 'बिग बॉस मराठी 2', उर्वशी ढोलकिया ने 'बिग बॉस 6', सिद्धार्थ भारद्वाज ने 'स्प्लिट्सविला 2', डिनो जेम्स ने 'खतरों का खिलाड़ी 13' और मनीषा रानी ने 'झलक दिखला जा 11' जीता है.

The 50 show contestant –



1)Karan Patel (TV star)

2)Mr Faisu (TikToker)

3)Divya Agarwal (TV Actress)

4)Monalisa (Actress)

5)Vikrant Singh (Monalisa husband)

6)Shiny Doshi (TV actress)

7)Dushyant Kukreja (YouTuber)

8)Chai with Ahmed (Dubai Creator)

9)Rudra Rana (Model)

10)Archana… — The 50 Khabri (@the50khabri) January 23, 2026

अब ये 8 कंटेस्टेंट्स तो पहले से ही रिएलिटी शोज कर चुके हैं. साथ ही साथ इन्हें नॉमिनेशन का प्रेशर भी पता है. इतना ही नहीं शो के दौरान इन्होंने जमकर टास्क भी किया है और अपनी फिजिकल स्ट्रेन्थ भी दिखाई है. कहीं ना कहीं यही वजह है कि द 50 के फार्मेट में, जहां हर दिन एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा, उनका एक्सपीरिएंस बाकी 42 कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ने वाला है.

दर्शकों को इस शो का बेसब्री से इंतजार है. क्योंकि, कहा जा रहा है कि बिग बॉस से इस शो का फॉर्मेट काफी अलग होने वाला है. शो के लिए काफी शाही सेट बनाया गया है. लेकिन, कंटेस्टेंट्स को इस घर में किचन नहीं मिलने वाला है.

