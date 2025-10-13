हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपैसे बचाने के लिए कभी बस और लोकल ट्रेन से सफर करता था ये एक्टर, अब हैं टीवी के स्टार

पैसे बचाने के लिए कभी बस और लोकल ट्रेन से सफर करता था ये एक्टर, अब हैं टीवी के स्टार

कलर्स चैनल के शो 'पिंजरा' में ओमकार शुक्ला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले साहिल उप्पल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं.लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

साहिल उप्पल ने वैसे तो अपने करियर में कई टॉप शोज में काम किया है. लेकिन, उन्हें पहचान मिली 'पिंजरा' शो के जरिए.लेकिन, इंडस्ट्री में नाम बनाना साहिल के लिए उतना भी आसान नहीं था, जितना लग रहा है.एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में खुलकर बात की.

साहिल ने बताया कि स्ट्रगल के दिनों में उनके साथ कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो आमतौर पर मुंबई में आने वाले नए लोगों के साथ हुए हैं.एक्टर ने बताया कि उन्हें एक बार लोकल ट्रेन में बिना टिकट के पकड़ लिया गया था.दरअसल, उनके पास सेकंड क्लास की टिकट थी लेकिन वो फर्स्ट क्लास में चढ़ गए थे, क्योंकि उसमें कम भीड़ थी.

टीटी ने पकड़ लिया

साहिल ने बताया कि मुंबई में वो उस वक्त नए-नए आए थे.उन्हें पता नहीं था क्या कैसे होता है और फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, बीच में जाली लगी हुई थी.उसी दौरान वहां टीटी आ गया. साहिल ने टिकट दिखा दी, उनकी टिकट नॉर्मल थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sahill Uppal (@saahiluppal0808)

टीवी ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतारा. एक्टर ने उनसे कहा कि सर प्लीज छोड़ दो मुझे मैं नया हूं, दिल्ली से आया हूं,यहां कुछ भी नहीं पता है. साहिल ने बताया कि टीटी ने उनसे 200 रुपए लिए तब जाकर छोड़ा.एक्टर ने दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें एक बार अंधेरी उतरना था.

लेकिन, भीड़ की वजह से वो दो स्टेशन आगे जाकर मलाड में उतरे. एक्टर ने बताया क्या करता मैं जगह ही नहीं मिल रही थी, इतने लोग भरे पड़े थे. इधर-उधर खिसक-खिसक कर जैसे-तैसे उथरा.उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में वो अंधेरी से बांद्रा विज्ञापनों के ऑडिशन के लिए जाते थे.

बस और लोकल ट्रेन से करते थे सफर

बस से 14 रुपये लगा करते थे और ऑटो से 120-140 रुपये लगते थे. इस वजह से एक्टर बस में ट्रैवल किया करते थे. साहिल ने कहा कि उस दौरान उन्होंने लोकल ट्रेन और बस में खूब सफर किया है.

ये भी पढ़ें:-Natasa की कमाई कहां से होती है? हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ की नेट वर्थ कितनी है, जानें

Published at : 13 Oct 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
Saahil Uppal Pinjara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement

वीडियोज

All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
UV F77 Super Street Detailed Walkaround | Auto Live
BMW X1 LWB India review | Auto Live
Mercedes-Benz E450 4Matic India review | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
बॉलीवुड
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget