साहिल उप्पल ने वैसे तो अपने करियर में कई टॉप शोज में काम किया है. लेकिन, उन्हें पहचान मिली 'पिंजरा' शो के जरिए.लेकिन, इंडस्ट्री में नाम बनाना साहिल के लिए उतना भी आसान नहीं था, जितना लग रहा है.एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में खुलकर बात की.

साहिल ने बताया कि स्ट्रगल के दिनों में उनके साथ कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो आमतौर पर मुंबई में आने वाले नए लोगों के साथ हुए हैं.एक्टर ने बताया कि उन्हें एक बार लोकल ट्रेन में बिना टिकट के पकड़ लिया गया था.दरअसल, उनके पास सेकंड क्लास की टिकट थी लेकिन वो फर्स्ट क्लास में चढ़ गए थे, क्योंकि उसमें कम भीड़ थी.

टीटी ने पकड़ लिया

साहिल ने बताया कि मुंबई में वो उस वक्त नए-नए आए थे.उन्हें पता नहीं था क्या कैसे होता है और फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, बीच में जाली लगी हुई थी.उसी दौरान वहां टीटी आ गया. साहिल ने टिकट दिखा दी, उनकी टिकट नॉर्मल थी.

टीवी ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतारा. एक्टर ने उनसे कहा कि सर प्लीज छोड़ दो मुझे मैं नया हूं, दिल्ली से आया हूं,यहां कुछ भी नहीं पता है. साहिल ने बताया कि टीटी ने उनसे 200 रुपए लिए तब जाकर छोड़ा.एक्टर ने दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें एक बार अंधेरी उतरना था.

लेकिन, भीड़ की वजह से वो दो स्टेशन आगे जाकर मलाड में उतरे. एक्टर ने बताया क्या करता मैं जगह ही नहीं मिल रही थी, इतने लोग भरे पड़े थे. इधर-उधर खिसक-खिसक कर जैसे-तैसे उथरा.उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में वो अंधेरी से बांद्रा विज्ञापनों के ऑडिशन के लिए जाते थे.

बस और लोकल ट्रेन से करते थे सफर

बस से 14 रुपये लगा करते थे और ऑटो से 120-140 रुपये लगते थे. इस वजह से एक्टर बस में ट्रैवल किया करते थे. साहिल ने कहा कि उस दौरान उन्होंने लोकल ट्रेन और बस में खूब सफर किया है.

