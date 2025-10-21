हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनएजाज खान से ब्रेकअप के बाद फिर हुई पवित्रा पुनिया की लाइफ में प्यार की एंट्री, जानें- किसे डेट कर रही हैं एक्ट्रेस?

Pavitra Punia: एजाज खान से ब्रेकअप के बाद एक बार फिर पवित्रा पुनिया का लाइफ में प्यार की एंट्री हुई है. चलिए यहां आपको बताते हैं एक्ट्रेस का नया बॉयफ्रेंड कौन है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 02:54 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस पवित्रा को बिग बॉस के दौरान एक्टर एजाज खान से प्याप हो गया था. शो से बाहर आने के बाद भी दोनों का रोमांस जारी रहा. जिसके बाद लगा कि ये कपल जल्द ही शादी कर सकता है. हालांकि इनका ब्रेकअप हो गया. वहीं अब खबरें हैं कि पवित्रा पुनिया अब एजाज खान संग अपने टूटे रिश्ते का दर्द भूलाकर आगे बढ़ गई हैं और उन्हें एक बार फिर प्यार मिल गया है. दरअसल खबरों के मुताबिक, पवित्रा पुनिया की लाइफ में फिर से प्यार ने दस्तक दी है. जानते हैं एक्ट्रेस को किसके साथ रिलेशशिप में हैं?

पवित्रा पुनिया का लाइफ में फिर से हुई प्यार की एंट्री
बता दे कि पवित्रा पुनिया ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हें किसी से प्यार हो गया है. दरअसल एक्ट्रेस ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "हां, मुझे फिर से प्यार मिल गया है, और इस साल दिवाली मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं इसे उनके परिवार के साथ मनाउंगीं. " 39 साल क पवित्रा ने आगे कहा, "मैं विदेश यात्रा पर जाऊंगी क्योंकि वह और उनका परिवार वहीं हैं. मुझे थोड़ा दुख है कि मैं अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना पाऊंगी, लेकिन उनके साथ समय बिताने के लिए एक्साइटेड भी हूं."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by पवित्रअ पुनिया (@pavitrapunia_)

कौन है पवित्रा पुनिया का नया बॉयफ्रेंड?
उस लड़के के बारे में बात करते हुए, पवित्रा पुनिया ने कहा कि वह कोई एक्टर नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "वह अमेरिका का एक बिज़नेसमैन है, एक्टर बिल्कुल नहीं. एक बेहतरीन इंसान और दयालु. हम पिछले कुछ समय से एक-दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते में हैं, और यह सही भी लगता है."

बिग बॉस 14 में हुआ था एजाज और पवित्रा को प्यार
बता दें कि पवित्रा पुनिया और एजाज खान ने पहली बार रियलिटी शो बिग बॉस 14 में एक जोड़ी के रूप में लोगों का ध्यान खींचा था. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और इमोशनल उतार-चढ़ाव ने उन्हें सीज़न की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक बना दिया. शो में एक मौके पर एजाज ने कहा, "मैं उससे प्यार करता हूं. मेरा इरादा ईमानदार, शुद्ध और पवित्र है!... इसे डिफाइन या लेबल न करें."

दोनों ने अपने रिश्ते को शो से आगे बढ़ाया, बाद में एजाज पवित्रा को अपने परिवार से मिलवाने ले आए थे. समय के साथ, इस जोड़ी का रिश्ता गहरा होता गया और अक्टूबर 2022 में उन्होंने बताया कि वे "लगभग शादीशुदा" हैं, हालाँकि उन्होंने ऑफिशियली शादी नहीं की थी.


2024 में टूट गया था कपल का रिश्ता
कुछ समय तक उनका सफर सुर्खियों से दूर रहा, लेकिन टेंशन के हींट सामने आने लगे थे. फरवरी 2024 में, पवित्रा और एजाज ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया कि वे अलग हो गए हैं. पवित्रा ने एक इंटरव्यू में कहा, "हर चीज़ की एक निश्चित अवधि होती है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता. रिश्तों में भी एक निश्चित अवधि हो सकती है. एजाज और मैं कुछ महीने पहले अलग हो गए और मैं हमेशा उनके अच्छे होने की कामना करूंगी. मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला."

 

 

Published at : 21 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Eijaz Khan Pavitra Punia
