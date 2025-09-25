अविका गौर ने छोटी सी उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. बालिका वधू में छोटी आनंदी बन वो घर-घर में पॉपुलर हो गई थीं. इन दिनों अविका गौर कलर्स चैनल के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं. इस शो में उनके साथ उनके मंगेतर मिलिंद चंदवानी भी दिखाई दे रहे हैं.

अब शो में अविका और मिलिंद शादी करने जा रहे हैं. ये कपल सिर्फ परिवार के लोगों के बीच ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोगों के सामने सात फेरे लेने जा रहा है. इनकी शादी की रस्में शुरू हो चुकी है. दोनों की हल्दी सेरेमनी का आयोजन 23 सितंबर को हुआ था.

वेडिंग कार्ड का थीम है बेहद अनोखा

इसी बीच अविका और मिलिंद ने शादी के कार्ड को लोगों के सामने पेश किया. इनका कार्ड बालिका वधू थीम पर ही बना हुआ है. शो के सेट पर दोनों ने अपनी शादी के कार्ड को दिखाया, जिसमें एक खूबसूरत सा मंडप बना हुआ था. उसमें लड़का और लड़की फेरे लेते हुए नजर आ रहे थे.

उस बॉक्स के नीचे एक कार्ड भी था. इनकी शादी का कार्ड बहुत ही खास और खूबसूरत था. अविका ने शादी के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका कलर्स के चैनल के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है. ऐसे में अब मंडप भी यही लगेगा और शादी भी यहीं होगी. मिलिंद ने आगे कहा कि रील लाइम में अविका कलर्स चैनल पर ही वधू बनी थी.

ऐसे में रियल लाइफ में भी वो मेरी वधू इसी चैनल पर बनेगी. सबसे पहला कार्ड इस कपल ने राधे मां को दिया. उनको शो में बतौर गेस्ट बुलाया गया था. ये एपिसोड टीवी पर 27 सितंबर को ऑनएयर होगा. कपल की शादी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

