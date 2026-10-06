मुंबई फिल्म सिटी में सोमवार को शो 'पति पत्नी और पंगा 2' के सेट पर आग लग गई थी. इसकी वजह से कई टीवी शोज की शूटिंग रोक दी गई. सोमवार दोपहर 4 बजे 'पति पत्नी और पंगा 2' के सेट के आउटर शेड में आग लग गई थी. इस आग का धुंआ 'कौन बनेगा करोड़पति' और 'हसल 5' के सेट तक पहुंच गया.

इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी. जिस वक्त 'पति पत्नी और पंगा 2' के सेट पर आग लगी उस वक्त कोई शूटिंग नहीं चल रही थी. कोई आर्टिस्ट, क्रू मेंबर काम नहीं कर रहा था. हालांकि, इस आग की वजह से कई शोज की शूटिंग रोकनी पड़ी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन (AIFEC) के प्रेसिडेंट और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने बताया कि अगर 'पति पत्नी और पंगा 2' की टीम शूटिंग कर रही होती तो हालात बिगड़ सकते थे.

Mumbai's Film City Burns Again, and No One Is Held Accountable Mumbai's Film City is burning again, and as always, no one is being held accountable. Fire after fire, year after year, thousands of workers and artists are pushed into danger by channels, producers and production houses that refuse to spend on basic fire safety to save a few rupees. The sets go up in flames, the poor workers pay the price, and those who profit walk away without a single consequence. Fires in Film City are not accidents. They are the result of greed, negligence and a system that has never punished the guilty. Unless accountability is fixed at the top, these fires will keep coming, and so will the loss of innocent lives. | @Dev_Fadnavis | @ShelarAshish | @advakash | @Ashishjaisw3Adv | @ritutawde | @KishoriPednekar | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta | — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) October 5, 2026

अमिताभ बच्चन को सेट से सुरक्षित बाहर निकाला गया

उन्होंने कहा, 'शो के सेट के शेड में आग लग गई थी. जिसका धुंआ पास के सेट हसल 5 और केबीसी तक पहुंचा. इस वजह से टीम और क्रू को वहां से निकालना पड़ा. धुएं की वजह से अमिताभ बच्चन को भी KBC सेट से बाहर सुरक्षित लाया गया. इस कारण से शूटिंग लगभग डेढ़ घंटे रुकी. अच्छी बात ये है कि बड़ा हादसा होने से टल गया.' इसी कारण से हसल 5 के फिनाले का शूट भी रोका गया. बादशआह, समर्थ जुरैल और शो के कंटेस्टेंट्स वहां थे. धुंआ आने की वजह से सभी को बाहर आना पड़ा.

'पति पत्नी और पंगा 2' 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. शो शनिवार और रविवार को आएगा. इस शो में अर्जुन बिजलानी, अर्चना पूरन सिंह, दिव्यांका त्रिपाठी, दीपिका सिंह, मनोज तिवारी, शब्बीर अहलूवालिया जैसे स्टार्स अपने पार्टनर्स संग नजर आएंगे.