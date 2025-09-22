'कांटा लगा गर्ल' के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला का निधन 27 जून 2025 को हुआ था. एक्ट्रेस के निधन को तीन महीने होने वाले हैं इस बीच उनके पति पराग त्यागी ने उनसे जुड़े कई खुलासे किए हैं. पराग ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट उनकी वाइफ शेफाली जरीवाला थीं.

पराग ने कहा कि वो शेफाली को उन पर बहुत गर्व रहता था. पराग ने शेफाली के बारे में बात करते हुए कहा कि नहीं मिल सकती ऐसी लड़की दुनिया में, लोग कुछ भी कहें. ऐसी कितनी सारी स्टोरी है कि उसने मुझे कैसे संभाला है और यहां तक पहुंचाया है, वो कोई नहीं कर सकता.

खालीपन होता है महसूस

पराग ने आगे कहा कि वो मुझसे इस हद तक प्यार किया करती थी कि किसी को धमकाने से पीछे नहीं हटती थीं. पराग ने ये भी बताया कि उन्हें शेफाली की मौजूदगी महसूस होती है. वो उनके साथ ही है. पराग ने पॉडकास्ट में बताया कि वो सोते वक्त बेड पर खालीपन महसूस करते हैं.

तीनों एक साथ सोते थे

उन्होंने कहा कि जब शेफाली थीं तो वो उनकी पत्नी और उनका पेट डॉग सिंबा तीनों एक साथ सोते थे. पराग ने कहा कि सिंबा हम दोनों के बीच में सोया करता था. मेरे जैसे लंबे चौड़े शख्स को बेड पर एक कोने में जगह मिला करती थी. सिंबा पूरे बेड पर किंग की तरह फैल कर सोता था.

मैं और प्यार दे सकता था

वहीं, परी सोती दूसरे कोने पर थी लेकिन बाद में उनके पैर दूसरे कोने पर होते थे. पराग ने कहा कि सोते-सोते वो अपने पैर मेरे ऊपर रख देती थी, मैं उसका पैर रखना बहुत मिस करता हूं. अभी भी मैं कोने में ही सोता हूं, सिंबा होता है साथ में. पराग ने गिल्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है मैं और प्यार दे सकता था.

वो जितना प्यार डिजर्व करती हैं, मैं उतना नहीं दे पाया. मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो सबकुछ न्यौछावर कर देता. पराग ने आगे कहा कि मैं सबको बोलता हूं अपने रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दो, क्योंकि कल को सिर्फ मलाल रह जाता है. इतना प्यार करने के बाद भी मुझे मलाल है कि मैं और प्यार कर सकता था.

