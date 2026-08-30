Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजननिक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो

निक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. कहा जा रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. वहीं, कपल की क्रिप्टिक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 30 Aug 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'बिग बॉस मराठी 5' में अपनी केमिस्ट्री से सुर्खियां बटोरने वाली निक्की तंबोली और अरबाज पटेल की जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है. करीब दो साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अब दोनों के रिश्ते में दरार आने की खबरें सामने आ रही हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर दोनों के एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बाद उनके ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गई हैं. वहीं, अरबाज पटेल और निक्की तंबोली की एक क्रिप्टिक पोस्ट ने भी इन खबरों को और हवा दे दी है.

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल ने किया एक-दूसरे को अनफॉलो
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. इसके साथ ही अरबाज पटेल ने चीटिंग से जुड़ा एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'अपने पार्टनर को धोखा देना, फिर घर लौटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहना कि 'मैं तुमसे प्यार करती हूं', ये डिसरिस्पेक्ट का एक अलग ही लेवल है. मैंने जो कहा, सो कहा.' 

निक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो

निक्की तंबोली ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
अरबाज के इस पोस्ट के तुरंत बाद निक्की तंबोली ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'सच जो वो नहीं बताते. अफेयर्स इसलिए नहीं होते कि कोई नया व्यक्ति आकर्षक लग रहा है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि कोई पुराना व्यक्ति अपने वादों का सम्मान करना बंद कर देता है.' 

निक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो

बता दें कि अरबाज और निक्की ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद से ही दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. हालांकि, निक्की तंबोली और अरबाज पटेल ने अपने ब्रेकअप को अभी तक कंफर्म नहीं किया है और न ही ब्रेकअप की खबरों पर कोई रिएक्शन दिया है. ऐसे में हर कोई ये कयास लगा रहा है कि कपल के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया. 

निक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो

ये भी पढ़ें:- 'टॉक्सिक' को मिले निगेटिव रिव्यू, सपोर्ट में आए ऋषभ शेट्टी, यश की तारीफ में कहा ये

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल की लव स्टोरी
गौरतलब है कि निक्की और अरबाज की पहली मुलाकात रियलिटी शो 'बिग बॉस मराठी 5' के दौरान हुई थी. शो में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल गया. निक्की ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शो में जाने से पहले ही तय करके गई थीं कि उन्हें वहां एक पार्टनर चाहिए. स्टेज पर अरबाज को देखते ही उन्हें महसूस हो गया था कि शायद वही उनके लिए सही इंसान हैं. 

निक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो

2 साल लिव-इन रिलेशनशिप में रहे
शो खत्म होने के बाद भी दोनों का रिश्ता लगातार चर्चा में रहा. करीब दो साल तक दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहे और अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ रोमांटिक तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते नजर आते थे. 

निक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो

यही वजह है कि अब दोनों के अनफॉलो करने और क्रिप्टिक पोस्ट के बाद उनके फैंस भी हैरान हैं.

ये भी पढ़ें:- 'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Nikki Tamboli Arbaz Patel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
निक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो
निक्की-अरबाज के रिश्ते में आई दरार? लगाए चीटिंग के आरोप, किया अनफॉलो
टेलीविजन
KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
केबीसी में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा की जीत के बाद प्रेम उठाएगा बड़ा कदम, अनु-आर्या ने छोड़ा वर्धन हाउस
अनुपमा की जीत के बाद प्रेम उठाएगा बड़ा कदम, अनु-आर्या ने छोड़ा वर्धन हाउस
टेलीविजन
'मैं नहीं बदलने वाला...', श्रेया कालरा किसिंग विवाद पर बोले राम कपूर
'मैं नहीं बदलने वाला...', श्रेया कालरा किसिंग विवाद पर बोले राम कपूर
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 में Isha Rikhi की एंट्री की चर्चा, Badshah से शादी बनी चर्चा की वजह
Salman Khan को धमकी का Fake Connection, ChatGPT से तैयार किया गया था पूरा प्लान
महाकाव्य श्री रामायण कथा का Siya Ram Song रिलीज, Javed Ali की आवाज ने जीता दिल
MARATHI CONTROVERSY: मराठी पर महाराष्ट्र में आर-पार! ‘हिंदी बोलोगे तो पीटेंगे’, क्या है पूरा विवाद?
Flood Alert | Monsoon 2026 | Chitrakoot Flood: भारत में बाढ़ को लेकर हाई-अलर्ट | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
टेलीविजन
KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
केबीसी में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
इंडिया
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
विश्व
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
शिक्षा
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
एग्रीकल्चर
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget