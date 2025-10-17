हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBirthday Special: पवन सिंह संग निधि झा ने दी भोजपुरी इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में, 'गदर' से की थी शुरुआत

Birthday Special: पवन सिंह संग निधि झा ने दी भोजपुरी इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में, 'गदर' से की थी शुरुआत

Nidhi Jha Birthday Special: भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा ने टीवी सीरियल्स से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में भोजपुरी फिल्मों में कई सफल फिल्मों और गानों के जरिए अपनी खास पहचान बनाई.

By : आईएएनएस | Updated at : 17 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा अपनी दमदार अदाकारी और बेहतरीन अभिनय के लिए मशहूर है. वह पावरस्टार पवन सिंह के साथ बेहतरीन जोड़ी और केमिस्ट्री के लिए भी जानी जाती है. जब भी भोजपुरी फिल्मों और गानों की बात होती है, तो पवन सिंह और निधि झा का नाम सबसे पहले सामने आता है.

दोनों ने साथ में कई बार काम किया है, जिससे उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. इस जोड़ी ने भोजपुरी सिनेमा में अलग ही छाप छोड़ी है और फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है.

हिंदी टीवी सीरियल्स से करियर की शुरुआत

निधि झा का जन्म 18 अक्टूबर 1988 को हुआ था. बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था. उन्होंने हिंदी टेलीविजन सीरियल्स से अपने करियर की शुरुआत की. छोटे पर्दे पर निधि ने कई लोकप्रिय सीरियल में काम किया, जिनमें 'बालिका वधू', 'क्राइम पेट्रोल', 'अदालत', और 'सपने सुहाने लड़कपन' जैसे सीरियल्स शामिल हैं.

इन सीरियल में उनकी अभिनय कला को खूब सराहा गया, जिससे उनका करियर आगे बढ़ा. टीवी पर काम करने के बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में कदम रखा, जहां उनकी टैलेंट ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया.

Birthday Special: पवन सिंह संग निधि झा ने दी भोजपुरी इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में, 'गदर' से की थी शुरुआत

पवन सिंह की फिल्म 'गदर' से भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरुआत

भोजपुरी इंडस्ट्री में निधि झा ने अपनी शुरुआत पवन सिंह की फिल्म 'गदर' (2016) से की. दर्शकों ने उनके काम को काफी पसंद किया. इसके बाद वह पवन सिंह की एक और फिल्म 'सत्या' में नजर आईं. इसमें उनका गाना 'लूलिया का मांगेले' काफी हिट रहा. इ

स गाने की वजह से निधि को भोजपुरी सिनेमा में 'लूलिया' का टैग मिला, जो आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री ने भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के दिलों को छू लिया और ये जोड़ी फैंस के बीच काफी मशहूर हो गई.

पवन सिंह के साथ केमिस्ट्री और हिट गानों की सफलता

पवन सिंह के साथ काम करते हुए निधि ने कई फिल्मों और गानों में अपनी अभिनय और डांसिंग प्रतिभा का डिस्प्ले किया. उनकी केमिस्ट्री की वजह से ये जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हिट कॉम्बिनेशन बन गई. निधि झा ने अपनी फिल्मों में खास तौर पर गाने और आइटम नंबरों के जरिए भी दर्शकों का दिल जीता. उनके डांस मूव्स और आकर्षक अंदाज ने उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया.

Birthday Special: पवन सिंह संग निधि झा ने दी भोजपुरी इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में, 'गदर' से की थी शुरुआत

निधि झा ने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी हैं, जिनमें 'गैंगस्टर दुल्हनिया', 'स्वर्ग', 'मंदिर वहीं बनाएंगे', और 'क्रैक फाइटर' शामिल हैं. इन फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग और चैलेंजिंग किरदार निभाए हैं. उनकी लोकप्रियता और काबिलियत को देखते हुए उन्हें कई बार अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया और उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बनाई.

यश कुमार मिश्रा के साथ प्यार और शादी की कहानी

फिल्मी लाइफ के अलावा निधि झा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उन्होंने अभिनेता यश कुमार मिश्रा से शादी की है, जो खुद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं. हालांकि यश कुमार पहले से शादीशुदा थे. दोनों ने कई बार साथ में काम भी किया है. दोनों की नजदीकियां साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' के सेट से बढ़ना शुरू हो गई थीं, और इसी साल यश का अपनी पहली पत्नी अंजना सिंह के साथ डिवोर्स भी हुआ था.

Birthday Special: पवन सिंह संग निधि झा ने दी भोजपुरी इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में, 'गदर' से की थी शुरुआत

सेट पर शुरू हुई दोस्ती कब प्यार में बदली, इसका पता खुद दोनों को भी धीरे-धीरे चला. लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने और साथ निभाने के बाद दोनों ने साल 2022 में शादी का फैसला किया.

शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा. अब दोनों जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Nidhi Jha Yash Kumar Mishra Nidhi Jha Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget