भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा अपनी दमदार अदाकारी और बेहतरीन अभिनय के लिए मशहूर है. वह पावरस्टार पवन सिंह के साथ बेहतरीन जोड़ी और केमिस्ट्री के लिए भी जानी जाती है. जब भी भोजपुरी फिल्मों और गानों की बात होती है, तो पवन सिंह और निधि झा का नाम सबसे पहले सामने आता है.

दोनों ने साथ में कई बार काम किया है, जिससे उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. इस जोड़ी ने भोजपुरी सिनेमा में अलग ही छाप छोड़ी है और फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है.

हिंदी टीवी सीरियल्स से करियर की शुरुआत

निधि झा का जन्म 18 अक्टूबर 1988 को हुआ था. बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था. उन्होंने हिंदी टेलीविजन सीरियल्स से अपने करियर की शुरुआत की. छोटे पर्दे पर निधि ने कई लोकप्रिय सीरियल में काम किया, जिनमें 'बालिका वधू', 'क्राइम पेट्रोल', 'अदालत', और 'सपने सुहाने लड़कपन' जैसे सीरियल्स शामिल हैं.

इन सीरियल में उनकी अभिनय कला को खूब सराहा गया, जिससे उनका करियर आगे बढ़ा. टीवी पर काम करने के बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में कदम रखा, जहां उनकी टैलेंट ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया.

पवन सिंह की फिल्म 'गदर' से भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरुआत

भोजपुरी इंडस्ट्री में निधि झा ने अपनी शुरुआत पवन सिंह की फिल्म 'गदर' (2016) से की. दर्शकों ने उनके काम को काफी पसंद किया. इसके बाद वह पवन सिंह की एक और फिल्म 'सत्या' में नजर आईं. इसमें उनका गाना 'लूलिया का मांगेले' काफी हिट रहा. इ

स गाने की वजह से निधि को भोजपुरी सिनेमा में 'लूलिया' का टैग मिला, जो आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री ने भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के दिलों को छू लिया और ये जोड़ी फैंस के बीच काफी मशहूर हो गई.

पवन सिंह के साथ केमिस्ट्री और हिट गानों की सफलता

पवन सिंह के साथ काम करते हुए निधि ने कई फिल्मों और गानों में अपनी अभिनय और डांसिंग प्रतिभा का डिस्प्ले किया. उनकी केमिस्ट्री की वजह से ये जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हिट कॉम्बिनेशन बन गई. निधि झा ने अपनी फिल्मों में खास तौर पर गाने और आइटम नंबरों के जरिए भी दर्शकों का दिल जीता. उनके डांस मूव्स और आकर्षक अंदाज ने उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया.

निधि झा ने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी हैं, जिनमें 'गैंगस्टर दुल्हनिया', 'स्वर्ग', 'मंदिर वहीं बनाएंगे', और 'क्रैक फाइटर' शामिल हैं. इन फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग और चैलेंजिंग किरदार निभाए हैं. उनकी लोकप्रियता और काबिलियत को देखते हुए उन्हें कई बार अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया और उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बनाई.

यश कुमार मिश्रा के साथ प्यार और शादी की कहानी

फिल्मी लाइफ के अलावा निधि झा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उन्होंने अभिनेता यश कुमार मिश्रा से शादी की है, जो खुद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं. हालांकि यश कुमार पहले से शादीशुदा थे. दोनों ने कई बार साथ में काम भी किया है. दोनों की नजदीकियां साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' के सेट से बढ़ना शुरू हो गई थीं, और इसी साल यश का अपनी पहली पत्नी अंजना सिंह के साथ डिवोर्स भी हुआ था.

सेट पर शुरू हुई दोस्ती कब प्यार में बदली, इसका पता खुद दोनों को भी धीरे-धीरे चला. लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने और साथ निभाने के बाद दोनों ने साल 2022 में शादी का फैसला किया.

शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा. अब दोनों जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.