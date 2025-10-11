नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा टीवी की पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. हालांकि, पिछले काफी वक्त से चर्चा है कि दोनों अब साथ नहीं रहते. वैसे ऐश्वर्या ने कुछ वक्त पहले इसे अफवाह बताया था, जबकि नील ने अभी भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है.

लेकिन, हाल ही में नील मुंबई की सड़कों पर स्पॉट हुए और उनके साथ मिस्ट्री गर्ल को देखा गया.तभी से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चा हो रही है.बता दें नील को जब मिस्ट्री गर्ल के संग सड़क पर स्पॉट किया गया तो वो कैमरे को देख मुस्कुराने लगे.

नील ने किया चीट?

वहीं, उनकी दोस्त आगे निकल गई.अब ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये लड़की कौन है.सोशल मीडिया पर लोग यही अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं. कुछ लोग नील को गलत बता रहे हैं और ऐश्वर्या को चीट करने के लिए फटकार लगाई.

वहीं, कुछ फैंस ने उनका बचाव करते हुए कहा कि ये लड़की नील और ऐश्वर्या दोनों की कॉमेन फ्रेंड है.वहीं, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा,'सहेली के साथ ही धोखा दिया, तो दूसरे ने कहा-दोनों की दोस्त है ये. अब सच क्या है,ये तो नहीं पता.बता दें नील और ऐश्वर्या एक साथ गुम है किसी के प्यार में नजर आए थे.

2021 में हुई थी नील और ऐश्वर्या की शादी

इस शो में कपल ने देवर-भाभी की भूमिका निभाई थी.इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे प्यार हो गया. उसके बाद इस कपल ने शादी कर ली.बता दें 2021 में नील और ऐश्वर्या ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक पारंपरिक राजस्थानी समारोह में शादी की थी.कपल को रिएलिटी शो स्मार्ट जोड़ी और बिग बॉस 17 में साथ देखा गया था. बिग बॉस 17 में दोनों के झगड़ों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था.

