कविता बनर्जी के दूल्हा बनने जा रहे नंदीश संधू ने पहले रश्मि देसाई के संग शादी की थी. हालांकि, ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों का तलाक हो गया.तलाक के बाद कपल ने एक-दूसरे पर कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए. अब जब नंदीश ने फिर से सगाई की है तो उनका अतीत सुर्खियों में है.फैंस नंदीश और रश्मि की एजुकेशन से लेकर नेटवर्थ तक सबकुछ जानना चाहते हैं.

नंदीश संधू की नेटवर्थ और एजुकेशन

नंदीश संधू ने टीवी पर अपने करियर की शुरुआत 'कस्तूरी' सीरियल से की थी. बता दें नंदीश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट पीटर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की. उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से की. उसके बाद नंदिश ने मुंबई आईएचएम से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली. रिपोर्ट के अनुसार नंदीश की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये है.



ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एक्टर 30 लाख रुपये के करीब चार्ज करेत हैं. किसी भी शो के लिए प्रति एपिसोड नंदीश 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं.एक्टर की मंथली इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा है.नंदीश सालाना 3 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं.

रश्मि देसाई की नेटवर्थ और एजुकेशन

रश्मि देसाई ने अपने करियर में कई पॉपुलर टीवी शोज में काम किया है. इसके अलावा वो भोजपुरी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.रश्मि का जन्म नॉर्थ ईस्ट में हआ लेकिन वो मुंबई में पली-बढ़ी हैं. उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से पूरी की. एक्ट्रेस ने नरसी मोनजी कॉलेज से कॉमर्स ऑफ इकोनॉमिक्स से टूर एंड ट्रैवल में डिप्लोमा किया है.

वैसे रश्मि की एजुकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है.बता दें एक दौर था जब रश्मि को आर्थिक समस्टा का सामना करना पड़ा. लेकिन अब वो टीवी की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस बन चुकी हैं.

'बिग बॉस' में हिस्सा लेने के लिए एक्ट्रेस ने 2.5 करोड़ रुपये फीस ली थी.रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रश्मि अपने एक्स पति से पढ़ाई और कमाई दोनों में काफी पीछे हैं.

