नागिन से लेकर लाफ्टर शेफ 3 तक, टीवी पर धमाल मचाने आ रहे हैं नए शोज
Upcoming New TV Shows: टीवी पर होने वाली नई शोज की एंट्री से बढ़ेगा मनोरंजन का तड़का, ‘पति पत्नी और पंगा’ की जगह लौटेगा ‘लाफ्टर शेफ 3’, वहीं नवंबर में धमाका करेगा ‘नागिन 7’.
टीवी पर मनोरंजन का बड़ा धमाका होने वाला है. इस वक्त जहां बिग बॉस, इंडियन आइडल, आई-पॉप स्टार और इंडिया गॉट टैलेंट जैसे रियलिटी शोज दर्शकों को बांधे हुए हैं, वहीं अब कुछ नए शोज भी स्क्रीन पर एंट्री लेने वाले हैं जो मस्ती और ड्रामा का डबल डोज देने वाले हैं. जानते हैं उनके बारे में.
लाफ्टर शेफ 3
कलर्स टीवी का हिट शो पति पत्नी और पंगा अब ऑफएयर होने जा रहा है, और उसकी जगह लौट रहा है दर्शकों का फेवरेट लाफ्टर शेफ 3. इस कुकिंग और कॉमेडी से भरे शो को फिर से होस्ट करेंगी भारती सिंह, जबकि शेफ हरपाल सिंह नजर आएंगे अपने अंदाज में. इस बार विवियन डिसेना, ईशा सिंह, जन्नत जुबैर और ईशा मालवीय जैसे नए चेहरे भी शामिल हुए हैं, जबकि कृष्णा अभिषेक, अली गोनी, अभिषेक कुमार और एल्विश यादव अपनी पुरानी मस्ती जारी रखेंगे.
नागिन 7
फैंस के इंतजार के बाद अब नागिन 7 भी नवंबर में दस्तक देने जा रहा है. इसके टीजर पहले ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. कहा जा रहा है कि इस बार शो में नई नागिन के रूप में प्रियंका चाहर चौधरी नजर आ सकती हैं. वहीं ईशा सिंह के नाम की भी चर्चा है. हालांकि, कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन दर्शकों की एक्साइटमेंट बताती है कि ये सीजन फिर टीआरपी चार्ट में धमाल मचाने वाला है.
लक्ष्मी निवास
ड्रामा पसंद करने वालों के लिए जी टीवी लेकर आ रहा है नया शो लक्ष्मी निवास. ये एक मिडिल क्लास फैमिली की भावनात्मक कहानी होगी जिसमें रिश्तों, सपनों और संघर्ष की झलक देखने को मिलेगी. उम्मीद है कि ये शो नवंबर में ऑनएयर होगा
तो बताइए-आपको सबसे ज्यादा इंतजार किस शो का है: लाफ्टर शेफ 3, नागिन 7 या लक्ष्मी निवास?
