प्रियंका चाहर चौधरी के शो नागिन 7 ने टीआरपी लिस्ट में अनुपमा को भी पछाड़ दिया है और नंबर दो पर अपनी जगह बना ली है. जल्द ही शो में देखने को मिलेगा कि पूर्वी की जिंदगी एकदम बदल जाएगी.शो में अब तक आपने देखा, मिनिस्टर की वाइफ के संग रवीश पकड़ा जाता है.

खुद को बचाने के लिए रवीश का बाप उसकी शादी अनंता के संग करने का फैसला लेता है. वहीं, पूर्वी की नागिनें समझाने की कोशिश करती हैं कि वो एक नागिन हैं.अपने भाई की शादी की खबर सुनकर आर्यमान काफी खुश हो जाता है. इधर, अनंता के पिता को परमीत पर शक हो जाता है.

पूर्वी देखेगी खुली आंखों से सपना

इसी बीच शो की कहानी में एक बड़ा बवाल मचने वाला है, जिसके बाद शो में कई मौतें होने वाली है.पूर्वी भी अनंता की मेहंदी की रस्म में मेहंदी लगाती है, इस दौरान उसको अपने बॉस की याद आती है. खुली आंख से पूर्वी सपना देखती है कि उसे आर्यमान ने प्रपोज किया है.

आर्यमान के कजिन्स इस दौरान उसके फोन से पूर्वी को मैसेज कर देते हैं. वो मैसेज में लिखते हैं कि पूर्वी से आर्यमान को प्यार हो गया है. वहीं, पूर्वी छत पर जाकर आर्यमान से अपने प्यार का इजहार करती है.पूर्वी को जल्द ही आर्यमान बताएगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है.

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

सपेरे को होगा शक

वहीं, पूर्वी भी बात को घुमाने की कोशिश करती है. इस दौरान आर्यमान के कजिन्स पूर्वी का खूब मजाक बनाते हैं.वहीं, घर में आए सपेरे को शक हो जाता है कि अनंता और पूर्वी में से कोई तो एक नागिन है. ऐसे में शादी की रस्मों के बीच सपेरा बीन बजाना शुरू कर देगा.

ऐसे में पूर्वी नागिन के रूप में आने लगेगी.सही वक्त पर नागिनें पूर्वी को अपने साथ ले जाएंगी. ऐसे में अनंता के हाथ पूर्वी की केंचुली लगने वाली है.परमीत को लगेगा कि अनंता ही नागिन है. ऐसे में वो अनंता को सबक सिखाने का फैसला करने वाला है.पूर्वी का बाप शादी के मंडप में परमीत की पोल खोल देगा.

उसके बाद अनंता और पूर्वी के परिवार की परमित जान ले लेगा. सही वक्त पर आगकर नागलोक की नागिनें आकर पूर्वी की मदद करेगी. जल्द ही पूर्वी को समझ आएगा कि वो अनंता है जो एक नागिन है. उसके बाद वो अपना बदला लेने निकल पड़ेगी.

ये भी पढ़ें:-जय भानुशाली संग तलाक के बाद माही विज ने इस खास दोस्त के लिए जाहिर की फीलिंग, बेटी तारा ने कहा-अब्बा