छोटे पर्दे की 'नागिन' एक बार फिर से नए अंदाज में वापसी करने जा रही है. एकता कपूर का ये सुपनैचुरल ड्रामा 'नागिन 7' इस दिवाली दर्शकों के लिए धमाकेदार एंटरटेनमेंट लेकर आने वाला है.मेकर्स ने हाल ही में नए सीजन का कॉन्सेप्ट प्रोमो रिलीज किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'नागिन' का मुकाबला हर बार की तरह इस बार भी आसान नहीं होगा. बता दें नागिन इस बार पहले के मुकाबले और भी कहीं ज्यादा पावरफुल होने वाली है. नागिन 7 का लेटेस्ट प्रोमो नागलोक और ड्रैगन वर्ल्ड के बीच होने वाले टकराव पर आधारित है.

VFX है शानदार

ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 'नागिन' का मुकाबला इस बार उसके साथियों नाग और नागिन से नहीं बल्कि ड्रैगन से होगा. प्रोमो को देख ये क्लियर हो चुका है कि शो में शानदार VFX देखने को मिलने वाला है. शो का सेट काफी ग्रैंड है और बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का दिल जीत रहा है.

View this post on Instagram A post shared by tellyyapa (@tellyyapa9)

शो के प्रोमो में हॉलीवुड स्टाइल का टच दे रहा है.नागिन का किरदार दिव्य शक्तियों से भरा हुआ नजर आ रहा है, जो ड्रैकन की आग से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है. प्रोमो को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि नागिन पहले से भी ज्यादा फियर्स और ग्लैमरस लग रही हैं.

नागिन फिर से आ रही है वापस

वहीं, दर्शकों का कहना है कि इस बार शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है.प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा,'हर जन्म की तरह इस बार भी नागिन लौट आई है, लेकिन इस बार उसका सामना होगा ड्रैगन की ताकत से.'हालांकि, मेकर्स ने प्रोमो में लीड एक्टर और एक्ट्रेस को नहीं दिखाया है. लेकिन, फैंस कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी और विवियन डीसेना लीड रोल में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: राही को बचाने के चक्कर में अनुपमा की जाएगी जान? आखिरी वक्त में अनुज को करेगी याद