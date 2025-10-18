हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनNaagin 7 Promo: दिवाली पर हुई 'नागिन' की वापसी, इस बार ड्रैगन की आएगी शामत

Naagin 7 Promo: दिवाली पर हुई 'नागिन' की वापसी, इस बार ड्रैगन की आएगी शामत

'नागिन' एक बार फिर से नए अंदाज में टीवी पर वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हाल ही में एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' का प्रोमो रिलीज किया गया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

छोटे पर्दे की 'नागिन' एक बार फिर से नए अंदाज में वापसी करने जा रही है. एकता कपूर का ये सुपनैचुरल ड्रामा 'नागिन 7' इस दिवाली दर्शकों के लिए धमाकेदार एंटरटेनमेंट लेकर आने वाला है.मेकर्स ने हाल ही में नए सीजन का कॉन्सेप्ट प्रोमो रिलीज किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'नागिन' का मुकाबला हर बार की तरह इस बार भी आसान नहीं होगा. बता दें नागिन इस बार पहले के मुकाबले और भी कहीं ज्यादा पावरफुल होने वाली है. नागिन 7 का लेटेस्ट प्रोमो नागलोक और ड्रैगन वर्ल्ड के बीच होने वाले टकराव पर आधारित है.

VFX है शानदार

ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 'नागिन' का मुकाबला इस बार उसके साथियों नाग और नागिन से नहीं बल्कि ड्रैगन से होगा. प्रोमो को देख ये क्लियर हो चुका है कि शो में शानदार VFX देखने को मिलने वाला है. शो का सेट काफी ग्रैंड है और बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों का दिल जीत रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tellyyapa (@tellyyapa9)

शो के प्रोमो में हॉलीवुड स्टाइल का टच दे रहा है.नागिन का किरदार दिव्य शक्तियों से भरा हुआ नजर आ रहा है, जो ड्रैकन की आग से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है. प्रोमो को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि नागिन पहले से भी ज्यादा फियर्स और ग्लैमरस लग रही हैं.

नागिन फिर से आ रही है वापस

वहीं, दर्शकों का कहना है कि इस बार शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है.प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा,'हर जन्म की तरह इस बार भी नागिन लौट आई है, लेकिन इस बार उसका सामना होगा ड्रैगन की ताकत से.'हालांकि, मेकर्स ने प्रोमो में लीड एक्टर और एक्ट्रेस को नहीं दिखाया है. लेकिन, फैंस कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी और विवियन डीसेना लीड रोल में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: राही को बचाने के चक्कर में अनुपमा की जाएगी जान? आखिरी वक्त में अनुज को करेगी याद

Published at : 18 Oct 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
विश्व
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत; राशिद खान भड़के
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत
Advertisement

वीडियोज

बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
विश्व
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत; राशिद खान भड़के
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत
भोजपुरी सिनेमा
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
यूटिलिटी
आज से दिल्ली में बिकना शुरू हो रहे ग्रीन पटाखे, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
आज से दिल्ली में बिकना शुरू हो रहे ग्रीन पटाखे, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
HIV AIDS: कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget